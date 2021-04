Attenzione a questa pianta: è dannosa per uomini e animali

Di consuetudine siamo abituati a pensare e vedere le nostre piante in modo positivo ma alcune hanno un coefficiente di pericolosità per noi e per i nostri amici animali. Oggi ve ne indicheremo una pianta molto dannosa sia per noi uomini che per i nostri animali.

Pianta del Bosso

Stiamo parlando di una pianta comune e diffusa e molto usata per decorazioni, siepi ed aiuole. Parliamo del Bosso che può essere molto pericoloso per uomini ed animali.

Dobbiamo seguire delle regole per la protezione nostra e degli amici pelosi. Questa pianta, che è un sempreverde ed è molto usata per corridoi di siepe e sulle pareti esterne, può essere molto pericolosa. La corteccia ed i suoi fiori sono molto velenosi. Questa pianta, oltre che colma di alcaloidi, ha nel suo legno degli efficienti e comprovati veleni.

Chiaramente , se inavvertitamente vengono ingeriti da un bambino o dal nostro amico peloso, le conseguenze potrebbero essere serie. Vi tranquillizziamo dicendovi che il solo contatto con questa pianta non comporta alcun rischio (ma è sempre meglio evitarlo e se necessario coprirsi).

Danni da ingestione

Se inavvertitamente viene ingerito è un problema e dovete chiamare subito un medico ed il centro antiveleni e velocizzare le operazioni. Gli alcaloidi della pianta possono arrecare danni importanti e causare diarrea, vomito, e problematiche neurologiche e muscolari. Può anche essere letale e dipende dalla quantità ingerita.

Di norma le quantità ingerite sono minime e difficilmente i problemi creati sono permanenti ma il consiglio è di non sottovalutare nel caso accadesse e quindi, quando facciamo una passeggiata nel nostro mondo verde privato e ci accompagniamo con bimbi ed i nostri fedeli amici domestici, facciamo attenzione ed evitiamo rischi inutili.

Il nostro consiglio

Vogliamo però caldeggiarvi di non eliminare il bosso dai nostri giardini perchè, indipendentemente da questo problema da tener sempre presente, è una meravigliosa pianta da siepe che regala bellezza senza chiederci degli sforzi eccessivi nella sua cura. Eì una pianta forte e con una notevole resistenza vegetale.