Conosci la pianta dai fiori ad imbuto? ecco qual è

Parliamo in questo articolo di una pianta particolare che ha dei bellissimi fiori ad imbuto: la Brugmansia. Questa particolare pianta, detta anche “trombone degli angeli” è un arbusto che ha origine dal Sud America. Questa pianta è famosa perchè ci regala dei fiori a trombetta che variano nella scala cromatica da giallo ad un bianco e dal rosaceo al vermiglio e sfumature di questi colori.

Caratteristiche e posizione

Viene utilizzata spesso per decorazione di grandi giardini ma anche per piccoli terreni e balconi o terrazze. Nei periodi caldi vuole acqua in modo regolare e circa una volta a settimana. mentre ne gradisce meno nei periodi invernali ma se abbiamo deciso che la casa della Brugmansia sia il vaso, allora necessita di una annaffiatura sicuramente più ravvicinata nel tempo.

La Brugmansia è spesso utilizzata per ornamenti importanti e per dare tocco di colore a cortili, giardini od aiuole ma va benissimo se collocata in vaso e posizionata su un balcone. Ha una crescita importante e prepotente ed arriva facilmente a qualche metro.

Tipi di terreno

Per quanto sia una pianta forte qualche attenzione la pretende e gradisce una terra ricca di calcare e molto di sostanze organiche a cui mischieremo materie sabbiose e limose per il drenaggio. Importante una concimatura regolare soprattutto nei periodi autunnali e post invernali.

Potatura

Arrivata la primavera la nostra pianta ve curata con una potatura ben fatta ed accurata. Bisogna cercare le ramificazioni irregolari e quelle allungate ed il tutto per rimodellare la pianta verso la forma che più preferiamo. Bisogna liberare la nostra Brugmansia da tutte quelle parti che vediamo invecchiate, secche o logore. E’ un’operazione da fare non solo per l’aspetto estetico ma proprio per il benessere della pianta e per evitare che muoia.

Come abbiamo già detto, la pianta è originaria del Sud America e fa parte della grande famiglia delle Solanaceae. E’ veramente una pianta poliedrica e che ci aiuta in molti ambiti della nostra casa perchè, essendo adattabile, ci lascia spazio ad un utilizzo nei posti che vogliamo e, che se curata nel giusto modo, crea bellezza intorno a noi.