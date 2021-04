E’ Sempre Mezzogiorno, 2 Aprile: le ricette di oggi in diretta

E’ sempre mezzogiorno torna su Rai 1 anche oggi 2 Aprile 2021 con tantissime novità ed ottime ricette da poter riproporre sulle nostre tavole. Come sempre Antonella Clerici ci sorprende con le tante ricette che possono tornare molto utili per questo periodo dell’anno. Insieme a voi andremo alla scoperta delle tante informazioni che ci vengono fornite dai grandi chef che fanno parte del cast di “E’ Sempre mezzogiorno”. Inoltre ricorda che puoi seguire la trasmissione in diretta anche qui di seguito o dalla nostra pagina ufficiale di E’ Sempre Mezzogiorno.

E’ sempre Mezzogiorno – DIRETTA Raiplay 2 Aprile

Come ogni giorno vi proponiamo qui di seguito la diretta raiPlay di “E’ sempre Mezzogiorno” che va in onda dalle 12 alle 13:30. Più sotto, inoltre, troverai tutte le ricette di oggi.

E’ Sempre mezzogiorno – Ricette 2 Aprile 2021

Ed ecco tutte le ricette di oggi che vengono presentate durante la trasmissione del 2 Aprile 2021.