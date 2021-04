Oroscopo Branko oggi, Venerdì 2 Aprile 2021: previsioni segno per segno

Oroscopo di Branko per oggi Venerdì 2 Aprile 2021. Cosa avranno in serbo i pianeti per tutti i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per oggi , liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

In salute non state bene. Il vostro vizio continua a ripresentarsi e non ne potete più. Non riuscite più ad avere la forza per smettere. Sta prendendo il sopravvento. Sarà il caso di rivolgersi ad uno specialista.

Toro

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra giornata si concluderà in modo amaro. Riceverete una delusione d’ amore. Non vi sbagliavate a pensare male. Attenzione a non rimetterci la salute!

Gemelli

La giornata di svolgerà secondo i vostri piani. Siete in gamba e gli affari stanno andando alla grande! In amore cercate di dare più attenzione al vostro partner. La salute ok.

Cancro

Una splendida giornata in arrivo per voi. Siete in splendida forma. Raggianti. Farete colpo su una persona che mai pensereste. La giornata si concluderà nei migliori dei modi.

Leone

Secondo l’ oroscopo di Branko, sarà una giornata impegnativa. Vi sfuggirà di mano quasi tutto. Sarete sopraffatti da “doveri”. In serata regalatevi un po di sano e meritato relax. E siate prudenti.

Vergine

L’influenza della Luna vi regala relax e recupero. Ottimo per avere maggiore organizzazione delle cose da fare. Riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi con più facilità. Buoni i rapporti con il vostro partner.

Bilancia

I rapporti con il vostro partner non saranno dei migliori. Vi sentirete meno propensi a comunicare e relazionarvi. Non sforzatevi o rischierete di creare incomprensioni. A lavoro un cliente vi farà lavorare duro.

Scorpione

Giornata interessante per voi amici dello scorpione. La persona per cui avete un debole cederà e si dichiarerà. Andateci cauti. A lavoro vi commissioneranno nuovi incarichi. In gamba!

Sagittario

Vi sentite stufi. La vostra vita sta entrando nel loop della monotonia. Avrete voglia di dedicarvi a qualcosa di nuovo e interessante. Perchè non riprendere in considerazione quel corso di cucina? La salute ok.

Capricorno

Sarà una giornata importante. Finalmente state progettando l’ acquisto di una casa. Gli affari vanno molto bene. In amore vi sentite più innamorati del solito.

Acquario

Giorni intensi di lavoro che vi faranno arrivare alla sera stanchi ma comunque felici. Vi state dando molto da fare e presto avrete ciò che meritate. Verso sera riceverete una chiamata inaspettata. Molto bene l’ amore.

Pesci

Mercurio sarà dalla vostra. Potrete godere di una giornata particolarmente buona. Ci saranno occasioni da non sottovalutare. Per la forma fisica è un ottimo momento per perdere peso e mettere su massa muscolare.