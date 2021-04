Piante da mettere in giardino: La più profumata

L’olfatto va soddisfatto come la vista e quindi è sempre bene scegliere una pianta che sia esteticamente gradevole e che emani un odore di buono. Oggi vi presentiamo una pianta che unisce le due cose. Stiamo parlando del Mughetto.

Caratteristiche

È una pianta che si trova frequentemente in natura poiché cresce spontaneamente nei boschi e nelle vicinanze dei corsi d’acqua. Il mughetto non è altro che una rizomatosa riconoscibile da dei fiorellini bianchi che sprigionano un intenso profumo che sbocciano durante Maggio.

Dove piantarla

È possibile farlo crescere in casa ma bisogna avere delle attenzioni per riuscire al nostro scopo. Consigliamo di collocare il Mughetto sul terrazzo o nel proprio giardino perché, per il suo intenso profumo che emana, alcune persone potrebbero avvertire fastidio ed un piccolo mal di testa. Se messi all’esterno daranno un profumo meraviglioso e mitigato dall’aria.

Cure di cui ha bisogno

Quindi, partendo dal presupposto che può essere messo in vaso, iniziamo con le avvertenze necessarie per l’adattamento. Rimane comunque un’operazione delicata ed iniziamo col dirvi che la pianta vuole un vaso molto ampio per via delle radici rizomatose che necessitano di spazio.

Il vaso che accoglie il Mughetto deve stare in un posto umido ma nel contempo fresco ed a mezz’ombra perché soffre terribilmente il caldo ed invece tollera moltissimo il freddo. Per fare in modo che sia al massimo, il terreno deve essere ricco di nutrienti e ben drenato. Utilizziamo un terriccio per piante fiorite con argilla espansa sul fondo del vaso.

Quando piantarla

Andrà messo in vaso in autunno ed tra ottobre e novembre sarebbe ottimale per affrontare l’inverno già consolidata. Arrivata la primavera, il Mughetto andrà bagnato ogni volta che vediamo il terreno lo chiede e non prima.

Durante l’estate aumentiamo il numero di irrigazioni e bisogna vaporizzare le foglie evitando troppa acqua. Ricardarsi di cambiare il terreno ogni due anni.

Attenzione al suo veleno

Ed ora una accortezza necessaria ed importantissima. Il mughetto è una pianta molto velenosa e quindi, se si hanno animali o bambini, bisogna fare attenzione assolutamente.