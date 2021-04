Ricetta dolcetti di marzapane: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta dolcetti di marzapane – I dolcetti di marzapane sono una vera delizia, in ogni pasticceria li troverete in ogni forma e gusto. Il marzapane è un prodotto a base di mandorle, tipico della tradizione siciliana, anche se, come abbiamo appena detto, si prepara praticamente ovunque. Il marzapane viene utilizzato sia per preparare dei dolcetti, come biscotti, ma anche per le decorazioni delle torte, in questo caso potreste anche decidere di utilizzare dei coloranti alimentari, per renderlo più bello.

Dolcetti di marzapane – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

100g di mandorle

180g di zucchero a velo

200g di pasta di marzapane

2 cucchiai di acqua di fiori d’arancio

1 tuorlo d’uovo

1 cucchiaino di latte condensato

Dolcetti di marzapane – PREPARAZIONE

Tritate le mandorle, lasciatene solo qualcuna intera per la decorazione.

Setacciate lo zucchero a velo e impastatelo con la pasta di marzapane e aggiungete anche l’acqua di fiori d’arancio.

Formate delle palline con l’impasto che avete ottenuto e disponetele su una leccarda da forno imburrata.

Sbattete il tuorlo con il cucchino di latte condensato e spennellate i vostri dolcetti.

Guarnite ogni dolcetto con una mandorla intera.

Cuocete a 250° per 7 minuti circa. Quando i dolcetti saranno cotti sfornateli e lasciateli raffreddare.

I vostri dolcetti sono pronti per essere serviti.

Dolcetti di marzapane – CONSIGLI

Noi oggi per una versione più semplice e veloce abbiamo utilizzato la pasta di marzapane già fatta, ma se volete potete prepararla in casa, vi serviranno 125g di farina di mandorle, 125g di zucchero a velo, 1 albume e qualche goccia di essenza di mandorle, impastate il tutto in un mixer ed è pronta per essere utilizzata.