Ricetta palline di cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta palline di cioccolato – Per l’ultimo dolce di questa giornata abbiamo deciso di proporvi una ricetta semplicissima e velocissima da preparare, adatta a tutti, persino i bambini ne andranno matti, anzi, fatevi dare una mano da loro per preparare questi gustosi dolcetti al cioccolato, si divertiranno molto. Ottime da servire in ogni occasione, e in ogni momento della giornata, basta conservarle in frigorifero e servirle quando arrivano i vostri ospiti.

Palline al cioccolato – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

100g di cioccolato fondente

50g di zucchero a velo

50g di mandorle spellate

80g di nocciole

10g di burro

2 cucchiai di liquore al cioccolato (facoltativo)

20g di cacao

Palline di cioccolato – PREPARAZIONE

Preparare questo dessert è veramente semplice e veloce, basteranno pochi passaggi. Per prima cosa pestate con il mortaio o tritate le mandorle spellate con lo zucchero.

In una terrina mettete il cioccolato fondente grattugiato e il composto di mandorle che avete ottenuto precedentemente e i due cucchiai di liquore al cioccolato.

Impastate con le mani fino a quando il composto non sarà diventato sodo e omogeneo.

Con questo composto formate tante palline e al centro di ogni pallina mettete una nocciola intera.

Rotolate le palline nel cacao, e mettete tutte le palline in pirottini di carta colorata, mettete in frigo e fatele raffreddare.

Palline di cioccolato – CONSIGLI

Tra gli ingredienti abbiamo menzionato il liquore al cioccolato, ma se questi dolcetti li mangiano anche i bambini, non utilizzatelo, tanto verranno benissimo ugualmente. Se l’impasto vi sembra troppo granuloso, e non riuscite a formare le palline, aggiungete un goccino di latte, non troppo. Potete rotolare le vostre palline, non solo nel cacao, ma anche nei confettini, nel cocco grattugiato, nella granella di nocciole, insomma rendetele anche più colorate se volete.