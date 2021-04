Ricetta petti di pollo all’arancia: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta petti di pollo all’arancia – Il petto di pollo è una delle carni bianche più utilizzate al mondo, ha dei valori nutrizionali ottimali, poche calorie, pochi grassi, molte proteine, inoltre, è molto versatile, può essere preparato in tantissimi modi differenti. L’unica pecca di questa proteina animale è che se non lo si cuoce bene potrebbe diventare secco. Noi oggi, abbiamo deciso di proporvi i petti di pollo all’arancia, Con l’aggiunta delle arance, il petto di pollo cuoce con il sughetto, e diventa molto morbido, non secco e anche molto goloso ed originale, per presentarlo in modo diverso rispetto al solito.

Petti di pollo all’arancia – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

2 petti di pollo

Mezzo bicchiere di latte scremato

2 cucchiai di olio d’oliva

3 arance

1 cucchiaino di fecola o di farina

Sale

Pepe

Petti di pollo all’arancia – PREPARAZIONE

Come prima cosa battete i petti di pollo e tagliateli a metà così otterrete 4 parti.

Fate rosolare il petto di pollo in una padella con dell’olio, ma a fiamma bassa. Lasciateli cuocere per una decina di minuti, sia da un lato che dall’altro.

Toglieteli dalla padella e poggiateli momentaneamente su di un piatto, meglio se scaldato per qualche minuti, così il petto di pollo si mantiene caldo.

Nella padella dove avete cotto i petti di pollo, aggiungete la buccia grattugiata di due arance.

Togliete la padella dal fuoco e aggiungete la fecola di patate, mescolate e aggiungete il mezzo bicchiere di latte a filo e il succo delle arance mescolando, otterrete una sorta di besciamella all’arancia.

Rimettete la padella sul fuoco e portate ad ebollizione, mescolando con cura affinché non si attacchi al fondo della padella e affinché non bruci.

Quando avrà raggiunto il bollore riprendete i petti di pollo e adagiateli nella padella, fate insaporire per qualche minuto, aggiungete sale e pepe e impiattate.

I vostri petti di pollo all’arancia sono pronti per essere serviti, ancora caldi.

Petti di pollo all’arancia – CONSIGLI

Abbiamo già specificato tra gli ingredienti che se non avete la fecola di patate andrà benissimo anche la farina, il risultato sarà lo stesso. Potete preparare questa ricetta anche con il tacchino, e perché no, anche con il pesce a carne bianca. Per una ricetta altrettanto buona e sfiziosa, sostituite le arance con i limoni.