Ricetta tagliatelle allo zafferano: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta tagliatelle allo zafferano – Il modo più comune per utilizzare lo zafferano in un primo piatto è sicuramente il risotto, noi oggi prepareremo le tagliatelle. Le tagliatelle allo zafferano sono un primo piatto semplice e veloce da preparare, molto più semplice e veloce rispetto al risotto, infatti bastano solo 15 minuti per la loro preparazione. Vediamo cosa occorre e come si preparano.

Tagliatelle allo zafferano – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

320g di tagliatelle

2 tuorli

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 bicchiere di latte scremato

1 bustina di zafferano

2 cucchiai di olio d’oliva

Sale

Pepe

Tagliatelle allo zafferano – PREPARAZIONE

Calate la pasta in acqua bollente salata.

Intanto in una ciotola sbattete i due tuorli con il parmigiano grattugiato.

Quando avrete ottenuto un composto omogeneo diluite con il latte e aggiungete il sale e il pepe.

Quando la pasta sarà quasi cotta sciogliete la bustina di zafferano con un pochino di acqua di cottura della pasta.

Scolate la pasta, aggiungete lo zafferano e mescolate bene.

Scaldate a bagnomaria la scodella con le uova e il parmigiano, una volta che sarà calda, ma non troppo, metteteci la pasta dentro e mescolate velocemente.

Impiattate le tagliatelle e servitele.

Tagliatelle allo zafferano – CONSIGLI

Potete utilizzare qualsiasi formato di pasta se non avete le tagliatelle o non le preferite. Personalizzate questa ricetta come meglio credete, potete anche aggiungere dello speck, della pancetta, dei pisellini, dei funghi, tutto ciò che vi piace.