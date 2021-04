Via Crucis 2021 con il Papa – Diretta Rai 1 e Tv2000 – TESTO

Come ogni anno torna anche la Via Crucis che sarà trasmessa in diretta con la presenza di Papa Francesco. L’inizio è fissato per le ore 21 e come è stato per lo scorso anno, anche in questa occasione si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro. Solitamente infatti si teneva al Colosseo ma date le circostanze non è possibile svolgere manifestazioni del genere.

Come ormai siamo abituati non vi sarà nemmeno il pubblico ma solamente bambine e bambini che fanno parte della parrocchia romana dei Santi Martiri dell’Uganda oltre al gruppo scout Agesci “Foligno I”. A leggere le meditazioni saranno proprio i giovani e l’evento sarà trasmesso in mondovisione.

Via Crucis: diretta VIDEO Rai e TV2000

La diretta della Via Crucis si potrà seguire in televisione sia su Rai 1 che su TV2000 ma anche in streaming su Raiplay oltre che sul canale ufficiale del Vaticano. Qui di seguito puoi trovare comunque il player video per seguire la manifestazione religiosa in diretta video.

Via Crucis – Testo

Il testo della Via Crucis è disponibile qui sotto per tutte le dodici stazioni. Potete trovare ogni testo cliccando sui vari link che inseriamo qui di seguito.