Via Crucis: testo della stazione 2 – La seconda stazione

Via Crucis, Stazione 2 – Come ogni anno proponiamo il testo della Via Crucis che si tiene a Roma e che sarà trasmessa in mondovisione sia su Rai 1 che su TV2000. La manifestazione religiosa si svolge sul sagrato della Basilica di San Pietro ed è presieduta da Papa Francesco.

Via Crucis – Testo seconda stazione

Sul mio dorso hanno arato gli aratori, hanno scavato lunghi solchi (Sal 129).

Ant. Salve, o Re nostro: Tu solo hai avuto compassione dei nostri errori: obbediente al Padre, fosti condotto alla crocifissione, come agnello mansueto all’uccisione. A te gloria, osanna: a te il trionfo e la vittoria: a te la corona di somma lode e di onore.

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Padre nostro…

Ave Maria…

V/. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui.

R/. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.

V/. Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.

R/. Per la colpa del suo popolo fu percosso a morte.

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.

R/. E il mio grido giunga a te.

Preghiamo.

Signore Gesù Cristo…

