Via Crucis: testo della stazione 3 – La terza stazione

Via Crucis, Stazione 3 – Come ogni anno proponiamo il testo della Via Crucis che si tiene a Roma e che sarà trasmessa in mondovisione sia su Rai 1 che su TV2000. La manifestazione religiosa si svolge sul sagrato della Basilica di San Pietro ed è presieduta da Papa Francesco.

Via Crucis – Testo terza stazione

Quanto grande deve essere il peso dei nostri peccati, sotto il quale Egli è caduto. Sostiene tutte le cose con la parola della Sua potenza! (Eb 1,3)

Ant. Il nostro Signore Gesù Cristo umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome (Fil 8,9).

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Padre nostro…

Ave Maria…

V/. Egli si è caricato delle nostre sofferenze.

R/. Si è addossato i nostri dolori.

V/. Egli è stato trafitto per le nostre colpe.

R/. Schiacciato per le nostre iniquità.

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.

R/. E il mio grido giunga a te.

Preghiamo.

Signore Gesù Cristo…

Via Crucis – Testo

Il testo della Via Crucis è disponibile qui sotto per tutte le dodici stazioni. Potete trovare ogni testo cliccando sui vari link che inseriamo qui di seguito.