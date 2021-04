Via Crucis: testo della stazione 4 – La quarta stazione

Via Crucis, Stazione 4 – Come ogni anno proponiamo il testo della Via Crucis che si tiene a Roma e che sarà trasmessa in mondovisione sia su Rai 1 che su TV2000. La manifestazione religiosa si svolge sul sagrato della Basilica di San Pietro ed è presieduta da Papa Francesco.

Via Crucis – Testo quarta stazione

Quando incontrarono così Gesù, quale spada affilata di dolore deve aver trafitto il cuore di sua Madre e del discepolo che Egli amava! Condividi anche tu con loro la sofferenza e il dolore?

Ant. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio dolore (Lam 1,12.16). Per questo piango, e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte; si riversa per terra la mia bile per la rovina dei figli del mio popolo (Lam 2,11).

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Padre nostro…

Ave Maria…

V/. Grande come il mare è la tua rovina.

R/. Chi potrà guarirti?

V/. Anche a te una spada trafiggerà l’anima.

R/. Affinché siano svelati i pensieri di molti cuori.

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.

R/. E il mio grido giunga a te.

Preghiamo.

Signore Gesù Cristo…

Via Crucis – Testo

Il testo della Via Crucis è disponibile qui sotto per tutte le dodici stazioni. Potete trovare ogni testo cliccando sui vari link che inseriamo qui di seguito.