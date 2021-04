Via Crucis: testo della stazione 9 – La nona stazione

Via Crucis, Stazione 9 – Come ogni anno proponiamo il testo della Via Crucis che si tiene a Roma e che sarà trasmessa in mondovisione sia su Rai 1 che su TV2000. La manifestazione religiosa si svolge sul sagrato della Basilica di San Pietro ed è presieduta da Papa Francesco.

Quante volte il Cristo è schiacciato sotto il peso dei nostri peccati?

Ant. Popolo mio, cosa ti ho fatto, in cosa ti ho afflitto? Rispondimi. Ti ho fatto uscire dall’Egitto, e tu hai preparato per me il patibolo della croce. Ti ho nutrito di manna nel deserto per quarant’anni, e tu mi hai percosso con pugni e flagelli. Ti ho dato uno scettro regale, e tu hai dato al mio capo una corona di spine. Cos’altro avrei potuto fare per te e non ho fatto?

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Padre nostro…

Ave Maria…

V/. Come agnello condotto al macello.

R/. Come pecora muta di fronte ai suoi tosatori (Is 53,7).

V/. Ha consegnato la sua anima alla morte (Cf. Is 53,12).

R/. Per dare la vita al suo popolo.

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.

R/. E il mio grido giunga a te.

Preghiamo.

Signore Gesù Cristo…

