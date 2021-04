Siamo giunti all’inizio di un nuovo mese che ci tiene però ancora attaccati alla prima parte di questo anno in corso. I giochi quindi sono ancora all’inizio e forse qualcuno sta sperimentando delle situazioni particolarmente favorevoli e si chiede il motivo di tanta fortuna. La risposta può essere scritta nelle stelle poiché è possibile appartenere a uno dei segni zodiacali più favoriti del nuovo anno. Zodiaco, i segni più fortunati del 2021: scopriamo i motivi secondo una piccola classifica dei segni al top in questo periodo.

1. Gemelli

In questo nuovo anno i transiti planetari, soprattutto quello del pianeta Giove, favoriscono in maniera particolare i segni d’aria. Per cui in questa piccola classifica non dovrete stupirvi di ritrovare tutti questi. Al primo posto tra i segni più fortunati del 2021 ci sono infatti i Gemelli. Sostenuti da Giove per tutto l’anno, avranno successo nel lavoro e in ogni iniziativa portata da loro avanti. Lo stesso discorso vale per l’amore, veramente al top.

2. Bilancia

Al secondo posto nella classifica dei segni più fortunati del 2021 troviamo la Bilancia. Giove favorevole restituisce ai nati del segno rapidità di azione e pensiero, fiducia in sé stessi e nel prossimo. Soprattutto la fiducia nel prossimo la Bilancia l’aveva persa ormai da anni. Al top la salute e la forma fisica. Per quello che riguarda il panorama dei sentimenti, campo di vitale importanza per la Bilancia, finalmente è prevista l’opportunità per chi è fidanzato di coronare un sogno d’amore. Per chi è single è giunto il momento di incontrare finalmente l’anima gemella.

3. Sagittario

Al terzo posto tra i segni più fortunati del 2021 ecco un segno di fuoco che si fa strada tra quelli di aria. Stiamo parlando del segno zodiacale del Sagittario. Giove favorevole tutto l’anno porta successo negli affari e nella vita personale. Colpi di fortuna in ogni ambito. Prevista la chiusura di eventuali controversie legali a favore di chi è del segno del Sagittario.

4. Acquario

Al quarto posto di questa mini classifica che ci illustra quali siano i segni più fortunati del 2021, ritroviamo nuovamente un segno d’aria, l’ultimo della triade in poll position ossia quello dell’Acquario. Giove benevolo vi supporta per tutto l’anno. Favorita in maniera particolare è la terza decade dei nati del segno ossia tra l’8 e il 15 febbraio. Per l’Acquario si sta profilando un 2021 ricco di ottimismo, sicurezza, stabilità, grandi festeggiamenti, voglia di fare. Particolarmente favorito il campo economico con contingenti entrate di denaro.