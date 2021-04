Un rapporto di coppia deve essere fondato su basi solide come la stabilità, la sincerità reciproca e la fedeltà. Ci sono persone però che non riescono proprio a portare avanti l’ultimo proposito e cadono continuamente in tentazione mettendo a rischio la loro relazione. Da cosa dipende questa attitudine all’infedeltà? Ce lo spiegano le stelle. Zodiaco, quali sono i segni meno fedeli: scopriamo le loro caratteristiche.

L’Ariete

Tra i segni meno fedeli dello Zodiaco c’è l’Ariete. Ciò che porta i nati del segno all’infedeltà è la totale mancanza di empatia ossia l’incapacità di immedesimarsi nei panni dell’altro e, di conseguenza, l’incapacità di capire che si arreca dolore. L’Ariete quindi da retta all’impulso di tradire senza un previo ragionamento. Coglie l’opportunità, non pensa alle conseguenze e il risultato sarà l’essere infedele.

I Gemelli

Tra i segni meno fedeli dello Zodiaco ci sono anche i Gemelli. La scarsa maturità tipica dei nati del segno li rende fanciulleschi per quello che riguarda il prendersi delle responsabilità all’interno di un rapporto di coppia. Per cui i Gemelli si ritrovano a non rispettare il partner filtrando con altri e mostrandosi poco fedeli.

La Vergine

Tra i segni meno fedeli c’è anche quello della Vergine, che prima di tradire articola il suo piano per filo e per segno con la sua mente calcolatrice e razionale. Tante macchinazioni complicate per un obiettivo comunque non degno di stima poiché i nati del segno di impegnano tanto per essere infedeli.

La Bilancia

Tra i segni scarsamente fedeli c’è anche quello della Bilancia. I nati del segno sono molto frivoli e civettuoli per cui non sono disinteressati dal flirtare con altri anche se sono in coppia. Tipico della Bilancia è poi tradire con il pensiero e immaginare situazioni proibite con persone diverse dal partner.

Lo Scorpione

Tra i meno fedeli dello Zodiaco c’è anche il segno dello Scorpione. I nati del segno non hanno alcuna paura a tradire il partner e non si sentono mai in colpa per il dolore arrecato. Ben diverso è se la poca fedeltà è nei loro confronti: in quel caso impazziscono di rabbia e si fanno consumare dai propositi di vendetta.

L’Acquario

Tra i segni non dediti alla fedeltà troviamo anche l’Acquario. I nati del segno hanno un atteggiamento molto tranquillo e rilassato e per loro tradire non è una cosa così grave. Essere poco fedeli dunque per gli Acquario non è un problema.