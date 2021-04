Frasi di Pasqua 2021: le migliori da utilizzare per i vostri auguri

Frasi di Pasqua – Anche quest’anno è arrivato il periodo pasquale e siamo tutti pronti ad inviare i nostri messaggi di auguri. Molte volte però abbiamo quel vuoto che non ci permette di trovare la frase perfetta e per questo motivo abbiamo pensato che è molto utile poter avere un articolo inerente le migliori frasi di Pasqua.

Si possono utilizzare facilmente sia per inviare i messaggi su Whatsapp ma anche per i propri social network come Instagram o Facebook. Tantissimi gli auguri di Pasqua che vengono inviati anche per mail o, perchè no, su Telegram. Inoltre alla fine dell’articolo troverete un video ed il kit che comprende tutte le migliori frasi di Pasqua 2021.

Frasi di Pasqua 2021

Buona Pasqua! Tutto rinasce, se la speranza vive nei nostri cuori

Un augurio speciale di pace, gioia e serenità

Che sia una Pasqua di gioia e serenità: auguri!

Affinchè la speranza degli auguri pasquale possa vivere tutto l’anno nei nostri cuori

Non lasciare mai che le tue preoccupazioni crescano fino al punto di farti dimenticare la gioia del Cristo risorto

Che la tenerezza arrivi ai vostri cuori. Buona Pasqua!

Con l’augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e quelle dei vostri cari.

Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perchè Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente