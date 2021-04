Guida e consigli per avere delle piante di orchidee perfette

Parliamo di una pianta che esprime sentimento. In Italia viene regalata come simbolo di un sentimento forte per la persona che si vuole conquistare o a cui vogliamo ribadire un forte legame. Parliamo dell’Orchidea.

Un po’ di storia

Spesso è usata in eventi speciali come matrimoni. Le Orchidee il cui nome scientifico è Orchidaceae fanno parte delle Asparagales e sono piante erbacee che assorbono l’acqua tramite radici aeree. È una specie originaria delle zone tropicali dell’America Centrale, Sud America e dell’Asia. Cresce sui tronchi degl’alberi e su roccia. Solamente in Italia ne crescono ventinove specie.

Consigli e trucchi

Oggi vi spiegheremo alcune mosse da fare per curare l’Orchidea al meglio. Un metodo è strofinare la buccia della banana. A primo impatto sembra strano ma non è così perché la buccia della banana pulisce le foglie della nostra orchidea e le riporta alla naturale lucentezza e toglie la polvere. Inoltre, un altro vantaggio è che nutre la nostra pianta in quanto nella buccia della banana sono presenti molte sostanze nutritive che l’orchidea è in grado di assorbire.

Quindi questa prassi renderà la tua orchidea brillante ed al massimo dello splendore. Per la nostra orchidea è fondamentale che le radici siano sane ed intere. La pianta soffrirà subito al minimo problema della radice. Se abbiamo l’impressione che non tutto stia andando nel corretto modo, interveniamo ma con molta delicatezza.

Andiamo a togliere il terriccio nel vaso dove alloggia la pianta ed andiamo a capire l’entità del problema. Quando le radici si sono asciugate localizziamo le parti finali marce ed eliminiamole.

Traslochiamo la nostra pianta in un altro vaso ugualmente dimensionato. Ora dovrebbe andare meglio ed aver sistemato la pianta. Da ricordare che, come molte cose belle, l’orchidea ha una breve fioritura di circa quindici giorni ed in alcune specie anche meno. Simbolo di amore e di sentimento forte si regala a persone che hanno un grosso significato nella nostra vita ed a cui vogliamo vogliamo mostrare il nostro forte attaccamento.