La pianta dalle bacche miracolose che sono anche utili per la salute

Molte piante hanno degli effetti importanti a livello benefico e possono aiutare la nostra salute se assunte. Fin dall’antichità le piante sono state usate a scopo terapeutico e per le loro capacità di creare benessere. Passiamo ora a parlarvi di una pianta nota per le sue proprietà benefiche. Le caratteristiche di questa pianta ci aiutano a fronteggiare delle patologie come la rinite, la congiuntivite e l’asma ed è utile anche per situazioni di mal di gola nonché situazioni caratterizzate da bronchiti ed influenze.

Descrizione

Questa pianta è il Ribes Nigrum a cui è riconosciuto di avere molte proprietà. Le bacche di questa pianta sono magiche, sono utilissime per le infiammazioni delle vie respiratorie. Ci sono anche altre proprietà tra cui ci aiuta a fermare l’azione dell’ istamina che è la molecola organica che causa le reazioni allergiche.

Caratteristiche e proprietà di questa pianta

È una pianta ricca di vitamina C e quindi aiuta il sistema immunitario. Altre peculiarità del ribes sono che favorisce la circolazione soprattutto utile per le vene varicose e per chi soffre di fragilità ai capillari. Quindi può essere usato anche in casi di gonfiore alle gambe ed emorroidi che spesso sono legate a problemi circolatori. Essendo ricca di vitamina A, di antiossidanti e di ferro ci regala anche una buona azione depurativa. A differenza di molte altre piante, queste bacche possono essere utilizzati in diversi modi e sotto diverse soluzioni.

Come la troviamo

Questa pianta non è difficile reperirla ed è molto frequente. Facilmente reperibile in erboristeria e la si può assumere in varie forme poiché la troviamo in tavolette, in gocce ed in molti integratori. Non è assolutamente difficile trovarla fresca nei mercati tra luglio e ottobre.

Utilizzi alternativi di questa pianta

Altro utilizzo che ne viene fatto è quello della tintura madre ed è un ottimo rimedio per disintossicare l’organismo e drenare i tessuti combattendo così gotta, reumatismi e artrosi. Insomma parliamo di una pianta molto utile che da frutti che ci aiutano a combattere anche la fatica. Secondo alcuni studi recenti indicano questa pianta come buon ausilio anche per disturbi oculari poiché ricca di cianidina che migliora la rigenerazione della rodopsina che è una proteina responsabile della vista e dell’adattamento oculare al buio.

Insomma tra tutte le piante questa è in assoluto quella migliore per i suoi innumerevoli vantaggi. Ma vediamo adesso anche come curarla.

Cura e fabbisogni della pianta miracolosa

Il ribes, come molte piante predilige alcune condizioni per poter crescere senza problemi. Dobbiamo innanzitutto decidere se piantare questa pianta in giardino oppure se metterla insieme alle altre piante sul terrazzo. Predilige terreni argillosi meglio se non calcarei. E’ una delle poche piante che ha bisogno di tanta acqua per poter formare le sue bacche. Infatti, durante la stagione autunno-invernale, dovremmo bagnarla spesso per aiutarla nella crescita delle sue bacche. Insomma una pianta semplice da crescere ovviamente con i rispettivi accorgimenti, come per tutte le piante d’altronde.