Moscerini in giardino? Eliminali con questa pianta

Sta arrivando la stagione calda ed inizia l’aria primaverile. Con le temperature più miti sbocceranno i fiori e tutto sarà più colorato ma, oltre a questo, torneranno i micidiali moscerini.

Non è possibile non ammettere che sono fastidiosi, antipatici ed insopportabili. Sembra che siano una nuvola predisposta al fastidio. Oggi vedremo come affrontare prima che invadano le nostre vite ed i nostri ambienti.

Combatterli naturalmente

Come è chiaro, un forte richiamo è la frutta matura, tutta la vegetazione che si deteriora e la spazzatura in genere. Vediamo quale pianta ci viene in soccorso per allontanarli. Stiamo parlando della pianta dell’origano.

Descrizione dell’origano

La conosciamo tutti come pianta aromatica ed il suo utilizzo in cucina si perde nella notte dei tempi. È una pianta di facile coltivazione anche in vaso e chiede solo di essere ventilata e soleggiata il giusto.

Come utilizzarla

Il suo odore è decisamente un nemico per i moscerini. Vedrete che appoggiandola sulla vostra terrazza o finestra scaccerà via i moscerini. Non è solo una pianta aromatica ma anche molto carina con i suoi fiorellini tra il bianco ed il rosa chiaro. Quindi, oltre che dare un buon odore ed accompagnare le nostre ricette, ha dei fiori molto belli che coloreranno i vostri balconi.

Consigli

Altri consigli utili per affrontare al meglio l’arrivo dei moscerini sono:

Lavare subito i piatti invece di lasciarli nel lavello e rinviare il compito.

Curare la pulizia degli elettrodomestici e dei piani cottura eliminando residui di cibo che inevitabilmente rimangono durante la lavorazione e durante la cottura (pulire anche gli schizzetti di cottura).

Mettere nel periodo caldo la frutta e la verdura in frigo per allungare il tempo di mantenimento e per evitare marcisca fuori.

Gettare la mondezza frequentemente e se non è possibile chiudere ermeticamente la busta senza lasciare spazzatura aperta per giorni e versare un mix di acqua ed aceto nei tubi di scarico perchè spesso i moscerini trovano rifugio li’ e questo rimedio naturale è per loro letale.

Con la pianta dell’origano e con questi pratici consigli direte addio per sempre ai moscerini in giardino.