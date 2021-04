Oroscopo Branko domani, Domenica 4 Aprile 2021: previsioni segno per segno

Oroscopo di Branko per domani Domenica 4 Aprile 2021. Cosa avranno in serbo i pianeti per tutti i segni zodiacali? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Domani secondo l’oroscopo di Branko, passerete una giornata molto stressante. Avrete voglia di buttare tutto all’aria. Sarà un vostro amico a farvi tornare il sorriso. La salute non è al massimo.

Toro

Ci sarà un evento importante da festeggiare. Incontrerete persone di vecchia data. Sarà un evento che lascerà il segno. A lavoro impegnatevi un po di più. La salute buona.

Gemelli

Le stelle staranno in un’ottima posizione e vi inviteranno a tirare fuori tutto l’amore che avete. Sarà una giornata di amore, coccole e passione. Passerete molto tempo a parlare con il vostro partner, riscoprendovi. Sarà una bellissima giornata.

Cancro

L’ influenza di Marte vi spinge ad essere più generosi. Occhio agli approfittatori. La sera, vi ritroverete a parlare con un vostro conoscente che da domani guarderete con altri occhi. In amore stanno per succedere belle cose.

Leone

Non è il periodo ideale per progettare week-end o viaggi. Vi accontenterete però di trascorrere particolari e interessanti, lunghe giornate, insieme alla vostra partner riscoprendo il piacere di stare a casa. A tavola state attenti a mangiare male.

Vergine

Sarà una giornata produttiva per voi amici dei gemelli. Avete da poco trovato un nuovo impiego che sembra farvi dare il meglio di voi. Vi sentite stanchi ma soddisfatti. Perfetto così, era quello che stavate cercando! In amore tutto ok.

Bilancia

Alcuni giorni sembrano non finire mai e avreste voglia di buttare la spugna. Non scoraggiatevi. Arriverà in vostro soccorso la persona che mai immaginereste e vi aiuterà a vedere le cose da tutt’altra prospettiva. In famiglia ci saranno sorprese.

Scorpione

Sarete molto indaffarati a pensare a voi e ai vostri problemi. A lavoro non vi concentrerete come servirà. In amore la vostra partner inizierà a sentirsi trascurata. È arrivato il momento di farsi aiutare, o rischierete di perdere tutto!

Sagittario

Un vostro amico starà in difficoltà e avrà bisogno di voi. Riuscirete ad aiutarlo e ve ne sarà riconoscente. Grandi novità invece nel campo lavorativo, non ne sarete così felici. Prendetevi il giusto tempo per pensare alla cosa giusta da fare.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi daranno la grinta per risolvere una questione importante lavorativa a cui non davate il giusto peso. In salute è il momento di rimettersi in forma, date il via agli allenamenti della mattina e a una dieta sana.

Acquario

Sarà una giornata no. Piena di insoddisfazione. Non state riuscendo a portare a termini i vostri obiettivi. In amore siete alla ricerca della vostra anima gemella che sembra ancora così lontana. Non sarà la vostra giornata fortunata, tranquilli rimedierete i prossimi giorni.

Pesci

Passerete una piacevole giornata insieme alla vostra famiglia. Vi godrete finalmente i figli. Per quanto riguarda la salute cercate di curare di più l’alimentazione. A lavoro tutto procede nella norma.