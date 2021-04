Ricetta pasta e fagioli con crosta di parmigiano: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta pasta e fagioli con crosta di parmigiano – La pasta e fagioli tutti la conoscono, è un piatto tradizionale italiano, la si prepara in tanti modi diversi, ogni famiglia ha la propria ricetta, le proprie tradizioni, quindi questa che vi proponiamo oggi noi, potrebbe non essere la ricetta che conoscete, ad ogni modo, ogni tanto è anche un bene provare altre ricette, per confrontarle.

Pasta e fagioli con crosta di parmigiano – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

1 barattolo di fagioli precotti

300g di pasta mista

1 carota

1 costa di sedano

2 spicchi di aglio

100g di pancetta dolce

20ml di olio d’oliva

Prezzemolo tritato

Sale

Pepe

Crosta di parmigiano

Pasta e fagioli con crosta di parmigiano – PREPARAZIONE

Come prima cosa fai un soffritto con sedano, carota, olio e aglio.

Dopo che le verdure sono appassite, aggiungi anche i cubetti di pancetta dolce e lascia sfrigolare, diventeranno croccanti dopo qualche minuto.

A questo punto unisci anche i fagioli insieme al loro liquido e lascia cuocere per una decina di minuti, mescola di tanto in tanto.

A questo punto aggiungete dell’acqua calda e portatela a bollore, stesso in questa pentola andrete a calare la pasta.

Fate cuocere la pasta, aggiungete sale e pepe e quando è quasi pronta, aggiungete anche la crosta di parmigiano, che si scioglierà.

La vostra pasta e fagioli è pronta per essere impiattata e gustata.

Pasta e fagioli con crosta di parmigiano – CONSIGLI

Noi oggi per una ricetta più veloce abbiamo utilizzato i fagioli precotti, ma se avete i fagioli secchi vanno benissimo ugualmente, però ricordatevi di metterli in ammollo la sera prima. Inoltre, se non vi piace la pancetta, potete anche non utilizzarla, va benissimo anche un pezzetto di speck, o nulla. Potete anche aggiungere un paio di cucchiai di sugo di pomodoro se preferite la pasta e fagioli macchiata. Anche per quanto riguarda la pasta, se non vi piace la pasta mista, potete utilizzare qualsiasi altro formato di pasta.