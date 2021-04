Ricetta polipetti affogati: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta polipetti affogati – Questo secondo piatto di pesce lo si prepara ovunque, ed è un piatto molto apprezzato, con il sughetto dei polipetti, molto spesso, si condisce anche la pasta, lunga solitamente, come spaghetti, vermicelli, linguine, in poco tempo e con pochi ingredienti, avete sia il primo piatto che il secondo piatto. L’unico passaggio un pò più “difficile” è la cottura dei polipetti, perché non devono cuocere né troppo né troppo poco, altrimenti non avranno una buona consistenza.

Polipetti affogati – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

800g di polipetti veraci

500g di pomodori pelati

Prezzemolo

Olio d’oliva

Aglio

Pepe

Sale

Origano

Polipetti affogati – PREPARAZIONE

Come prima cosa pulite e lavate i polipetti. In un tegame mettete i polipetti, e appena cominceranno a cuocere, aggiungete olio, origano, aglio e pepe.

Aggiungete anche il sugo dopo un pò e fate cuocere a fiamma bassa con il coperchio. Il tempo di cottura varia in base alle dimensioni dei polipetti, se sono piccoli cuoceranno in meno tempo.

Quando vi sembrerà cotto, togliete il coperchio e fate asciugare il sugo di pomodoro.

I vostri polipetti sono pronti per essere serviti e mangiati.

Polipetti affogati – CONSIGLI

Con la stessa ricetta si può preparare anche un polpo grande, non per forza i polipetti piccoli, ovviamente il tempo di cottura sarà maggiore. L’origano, se non vi piace, potete ometterlo. Utilizzare il sughetto per condire la pasta oppure nel piatto adagiate un crostino di pane e su di esso andate a mettere i polipetti con il loro sugo. Se vi piace potete aggiungere anche del prezzemolo e del peperoncino.