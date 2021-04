Ricetta zabaione agli amaretti: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta zabaione agli amaretti – Lo zabaione è un dessert che si prepara utilizzando le uova fresche, o intere o solo i tuorli come faremo noi oggi. Mi ricordo che quando ero bambina, lo si mangiava a colazione. E’ un dolce abbastanza calorico, quindi sarebbe meglio consumarlo con parsimonia, ma ogni tanto uno strappo alla regola lo si può fare. Oggi andremo a preparare lo zabaione agli amaretti, una versione più originale e anche più golosa.

Zabaione agli amaretti – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

100g di amaretti

4 tuorli d’uovo

4 cucchiai di zucchero

Mezzo bicchiere di marsala

Zabaione agli amaretti – PREPARAZIONE

In un mortaio pestare 50g di amaretti.

In una casseruola montate con una frusta a mano le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa.

Unite poco alla volta il marsala e amalgamate ancora per rendere il tutto omogeneo.

Mettete la casseruola sul fuoco, molto basso, e continuate a mescolare con la frusta finché lo zabaione non si addenserà.

Quando lo zabaione sarà aumentato di volume, togliete la casseruola dal fuoco e incorporate gli amaretti sbriciolati.

Prendete delle coppe e mettete alla base un amaretto intero e poi versateci sopra lo zabaione, e in superficie un altro amaretto, continuate così per tutte e 4 le coppe.

Lo potete mangiare sia appena pronto, che farlo raffreddare, anche in frigo, e consumarlo bello fresco.

Zabaione agli amaretti – CONSIGLI

Al posto del marsala si può utilizzare anche del vino bianco secco, o un altro liquore a vostra scelta. Per arricchire ulteriormente le vostre coppe allo zabaione, potete anche aggiungere qualche goccia di cioccolato, o della panna in superficie per rendere le coppe visivamente più belle. Il nostro consiglio è quello di utilizzare delle uova fresche, meglio ancora se biologiche e volendo si può cuocere lo zabaione anche a bagnomaria.