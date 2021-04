Veronica Gentili, chi è: età, lavoro, fidanzato, Stasera Italia Weekend

Veronica Gentili è una giornalista, attrice e conduttrice televisiva, che attualmente collabora con il programma Stasera Italia Weekend assieme a Barbara Palombelli.

Chi è Veronica Gentili

Nome: Veronica

Veronica Cognome: Gentili

Gentili Data di nascita: 9 luglio 1982

9 luglio 1982 Luogo di nascita : Roma

: Roma Profilo Instagram: @veronicagentili

Segno zodiacale: Cancro

Veronica Gentili è figlia “d’arte”, essendo il padre stato a lungo un dirigente Rai, mentre la madre è pittrice. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica inizia a lavorare nello spettacolo, nel cinema e sopratutto nell’ambito teatrale, dove si occupa anche di diverse sceneggiature. La sua prima apparizione al cinema come attrice è datata 1999 nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, per prendere parte a numerose serie italiane come Don Matteo, Romanzo Criminale e tante altre.

Dal 2015 è giornalista pubblicista e dall’anno successivo inizia a collaborare per Il Fatto quotidiano ed è spesso ospite di programmi come La Gabbia, L’aria che tira e Coffee Break.

Litigi

In più di un’occasione ha avuto accesi diverbi con personalità come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri e sul quotidiano Libero la giornalista ha avuto un duro attacco proprio da Feltri.

Vita privata

Molto riservata in merito alla propria sfera privata, ha rivelato non molto tempo addietro di essere fidanzata con uno sceneggiatore cinematografico, di nome Massimo.