Questo 2021 forse è iniziato con un po’ di fatica. Non tutto va secondo i vostri piani e vi trovate a fronteggiare situazioni davvero impreviste e che non avevate considerato. Anche in questo nuovo mese di aprile le cose non sembrano migliorare. Ma come mai sta succedendo tutto ciò? Forse appartenete a un segno zodiacale che quest’anno non è favorito ma bensì ostacolato dai transiti planetari. Zodiaco, i segni meno fortunati del 2021: scopriamo i motivi di questo problema analizzando una piccola classifica dei rappresentanti zodiacali che stanno avendo i maggiori intoppi in corso.

1. Leone

Al primo posto tra i segni meno fortunati del 2021 purtroppo c’è il Leone. Sembra che le stelle si stiano particolarmente impegnando per creare fastidi ai nati di questo segno di fuoco. Saturno e Giove sono in opposizione e portano privazioni su ogni fronte, da quello lavorativo a quello sentimentale. Consistenti anche le fuoriuscite economiche e gli intoppi sul fronte del denaro e dei guadagni.

2. Scorpione

Al secondo posto tra i segni meno fortunati del 2021 c’è lo Scorpione. Questo nuovo anno sembra debba mettere alla prova i nati di questo segno di acqua con il disseminarsi di difficoltà su un terreno già irto di ostacoli. Intoppi, perdite economiche, problemi sul lavoro e in famiglia per lo Scorpione purtroppo in questo difficile nuovo anno 2021.

3. Toro

Al terzo posto tra i segni meno fortunati del 2021 troviamo il Toro. I nati di questo segno di terra dovranno affrontare un anno di cambiamenti importanti ma per lo più sgraditi, che ai Toro non piaceranno perché si presenteranno come scossoni atti a smuoverli dalla loro zona di comfort. Il Toro è infatti un abitudinario che non ama i cambiamenti. Giove sfavorevole rende la vita difficile, ansia e stress bussano alla porta. La soluzione è cercare il più possibile di mantenere la calma, cosa non facile per gli impulsivi Toro.

4. Cancro

Al quarto posto dei segni meno fortunati dell’anno corrente c’è il Cancro. Nonostante la condizione astrale non ancora favorevole, il Cancro può comunque sentirsi sollevato dell’essere passato indenne a un anno per lui pessimo come è stato lo scorso 2020. Purtroppo la sfortuna non è ancora finita ma le cose vanno certamente meglio rispetto al passato. Giove e Saturno contrario non mollano, la luce è ancora lontana ma in fondo al tunnel c’è. Verso fine anno riuscirete a riconquistare terreno, a rimettervi in forma, a ritrovare un minimo di positività nonostante il vostro perenne pessimismo.