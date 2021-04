Cosa si intende con l’aggettivo debole? La debolezza sta a indicare il possesso di una caratteristica ma in maniera carente. Debole fisicamente è chi ha energia ma non abbastanza da stare in piedi o fare sport. La debolezza può essere caratteriale nel senso che la propria volontà esiste ma soccombe di continuo a quella degli altri. Debole è chi ha scarsa vitalità o autorità. Le stelle e le combinazioni planetarie alla nascita, possono conferire a un individuo il tratto della debolezza a seconda dell’ambito fisico o di una particolare carenza caratteriale. Zodiaco, i segni più deboli: scopriamo i motivi e il tipo di debolezza cui soccombono alcuni rappresentanti astrali.

Il Toro

Quella del Toro non è certamente una debolezza di tipo fisico. I rappresentanti del segno spesso si presentano corpulenti e nerboruti quasi con somiglianza all’animale che rappresenta la costellazione. La debolezza del Toro si può notare nella sua incapacità di trattenere la rabbia o di mantenere una posizione di tipo assertivo davanti alla comparsa di un evento improvviso che lo turba. In questo aspetto quindi il Toro è debole per cui scarsamente capace di assumere il pieno controllo delle sue emozioni.

La Bilancia

Tra i segni più deboli dello zodiaco troviamo la Bilancia. In questo caso possiamo parlare in particolare di debolezza psicologica. I nati del segno sono costantemente alla ricerca del giusto equilibrio, del fare la cosa giusta, ambiscono alla stima del prossimo e al loro rispetto. In questo modo tengono particolarmente conto dell’opinione degli altri. Sappiamo bene che non si può piacere a tutti e che ci sono persone senza empatia che cercheranno di manipolarci facendoci credere che siamo individui privi di valore. Ma la Bilancia purtroppo non ci arriva per cui soccombe al pensiero degli altri, segno di debolezza psicologica. La stessa debolezza si manifesta nel suo cadere facilmente nella depressione a causa delle delusioni ricevute.

I Pesci

Tra i segni più deboli dello zodiaco troviamo i Pesci sia da un punto di vista fisico che psicologico. Per natura i nati del segno dei Pesci sono predisposti alle affezioni del sistema immunitario e a problemi agli arti inferiori. Caratterialmente sono troppo empatici per cui soffrono troppo soccombendo alla debolezza caratteriale. La stessa debolezza la mostrano per quanto riguarda le questioni sentimentali, che portano i Pesci a soffrire troppo e immotivatamente a riguardo della corrispondenza mancata con l’idealizzazione che si sono fatti in merito a un possibile partner.