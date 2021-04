Camila Raznovich, chi è: età, carriera, fidanzato

Camila Raznovich è la conduttrice del programma in onda su Rai 3 Il Borgo dei Borghi, format di successo che da diversi anni ha fatto (ri)scoprire la realtà dei borghi del nostro paese. Ma chi è l’apprezzata conduttrice di origini argentine?

Camila Raznovich, chi è?

Nome: Camila

Camila Cognome: Raznovich

Raznovich Data di nascita: 13 ottobre 1974

13 ottobre 1974 Luogo di nascita : Milano

: Milano Profilo Instagram: @camilaraznovich

Segno zodiacale: Bilancia

Nata da genitori argentini, Camila Raznovich dopo aver vissuto in India con i genitori, ritorna a Milano dov’è nata e frequenta il liceo Beccaria.

L’esordio in tv è datato 1992, nella trasmissione Karaoke da “partecipante” , dopodichè lega il suo nome all’emittente MTV, diventandone una delle sue prime conduttrici: Hanging Out, Amour, Dial MTV, MTV Select, Hitlist Italia, MTV On the beach sono alcuni dei programmi da lei condotti, il suo volto è divenuto popolare anche in uno spot della Nescafè, e più volte si disimpegna anche in radio.

Le viene assegnata la trasmissione Loveline, che tratta di tematiche sessuali, e nel 2004 arriva in Rai con la sitcom Sformat e Kiss & Tell e tutt’ora è impegnata con Il Borgo dei Borghi che conduce dal 2015. Ha inoltre presentato il Telethon e Amore Criminale.

Social e vita privata

Piuttosto di frequente pubblica sul proprio profilo Instagram.

Fino al 2001 è stata sposata con un ragazzo australiano, in seguito diventa madre di Viola e Sole, nate rispettivamente nel 2009 e 2012 durante la relazione con l’architetto Eugenio Campari. Attualmente è legata con Loic Fleury, imprenditore francese.