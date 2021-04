Coltiva questa pianta se vuoi rendere i tuoi capelli più belli e forti

Gli antichi Latini tenevano molto all’estetica e la curavano tramite piante. Era prassi tra le classi sociali di livello avere una forte propensione alla pura estetica. Parliamo oggi di cura ricevuta da una pianta spontanea che da sempre è stata usata per aiutare i nostri capelli.

Questa pianta ci dona i semi che aiutano il nostro cuoio capelluto. Stiamo parlando della Arctium Lappa che noi chiamiamo Bardana.

Descrizione:

In realtà è una pianta infestante comunissima ma che ha questo effetto benefico e viene usata per degli estratti appositi. Cerchiamo di capirne di più. Probabilmente l’avremo incontrata migliaia di volte camminando in campagna o lungo le strade e magari mentre facevamo la nostra passeggiatina col nostro amico a quattro zampe l’avremo vista un milione di volte.

Probabilmente ci avrà fatto anche arrabbiare perché attaccata al nostro cane e quindi parliamo di una pianta infestante veramente comune in tutta Italia. Ma non è solo una pianta infestante. È un vero e proprio alleato per uomo.

Benefici di questa pianta

La Bardana ci regala dei semi importanti per la nostra salute e soprattutto per la salute dei nostri capelli. In alcune campagne italiane viene piantata e per poi utilizzare i germogli ad uso alimentare spesso in insalate. Vi sfido a controllare molte etichette di shampoo e di balsamo, anche di qualità, e rimarrete sorpresi perché la troveremo come ingrediente.

Capelli più forti grazie a questa pianta

Ripetiamo che è dagli antichi romani che viene usata per questo scopo ed i nostri avi ci hanno insegnato che i suoi semi possono essere usati per una soluzione stile decotto o per creare un olio da spalmare sui capelli. Stiamo parlando di soluzioni estremamente naturali e quindi che è possibile tranquillamente stendere sul nostro cuoio capelluto.

Come agiscono i semi della Bardana

I semi della Bardana agiscono sui nostri capelli con due effetti, da una parte con la regolazione delle ghiandole sudorifere e dall’altra con l’aumento della produzione di ghiandole sebacee. La traduzione in fatti di queste due attività è un rafforzamento dei capelli. Li rende resistenti morbidi e con la giusta lucentezza. Come vedete la natura è sempre pronta a darci delle soluzioni importanti.