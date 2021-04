Fabrizio Lucci, chi è il fidanzato di Vittoria Puccini? Età, lavoro

Fabrizio Lucci è da quasi un decennio il fidanzato della celebre attrice di cinema e televisione Vittoria Puccini. Fabrizio è legato profondamente alla televisione come la compagna, anche se si occupa di fotografia televisiva, diventando nel corso degli anni un apprezzato direttore della fotografia.

Chi è Fabrizio Lucci

Nome: Fabrizio

Fabrizio Cognome: Lucci

Lucci Data di nascita: 30 luglio 1961

30 luglio 1961 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Leone

: Leone Sito web: www.fabriziolucci.com

Instagram: @fabriziolucci61

Fabrizio Lucci è nato a Roma e dalla metà degli anni 90, occupandosi della fotografia della fiction italiana Dio vede e provvede e tante altre produzioni come Don Matteo, Sacco e Vanzetti, Giovanni Paolo II, Ho sposato uno sbirro, Immaturi, Tutta colpa di Freud e tanti altri. Nel 2018 ha vinto il Globo d’oro alla migliore fotografia grazie al suo lavoro per The Place.

Vittoria Puccini

Ha conosciuto Vittoria Puccini sul set di Anna Karenina e da allora fanno coppia fissa anche fuori dal rapporto professionale. “Io sono felice della mia vita con Fabrizio, senza riserva” ha rivelato Vittoria in merito alla relazione. Entrambi vivono a Roma.