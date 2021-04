Ricetta crema al mascarpone: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta crema al mascarpone – La crema al mascarpone è una preparazione che bisogna saper fare, è una delle creme più utilizzate in pasticceria, e la si utilizza principalmente per la preparazione del tiramisù, un dolce a base di savoiardi inzuppati nel caffe, con cui si forma uno strato e lo si ricopre con la crema al mascarpone. Ovviamente, la crema al mascarpone può essere utilizzata in tantissimi altri modi, e per la preparazione di moltissimi dolci, è perfetta anche per le torte di compleanno, o per dei dolci al bicchiere, insomma utilizzatela come meglio credete.

Crema al mascarpone – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

200g di mascarpone

60g di zucchero a velo

2 uova

Mezzo bicchiere di maraschino

Una tavoletta di cioccolato fondente

Crema al mascarpone – PREPARAZIONE

In una terrina sbattete con una frusta i tuorli d’uovo con lo zucchero.

Quando sarà diventato spumoso, aggiungete il mascarpone al composto, e continuate a mescolare.

Aggiungete anche il maraschino e mescolate ancora.

A parte, con le fruste ben pulite, montate gli albumi a neve ben ferma.

Incorporate le chiare d’uovo delicatamente nel composto di tuorli e zucchero e la vostra crema al mascarpone è pronta.

Prendete 4 coppe e versateci dentro la crema e in superficie fatto una generosa grattugiata di cioccolato.

Crema al mascarpone – CONSIGLI

Vi consigliamo di utilizzare delle uova molto fresche, e meglio ancora se biologiche. Un altro consiglio, se non vi piace il maraschino, potete o non utilizzare nulla, oppure potete aromatizzare la crema con altro, tipo un goccio di caffè, un liquore al cioccolato, insomma ciò che volete. Inoltre se avete tempo, lasciatela riposare per un’oretta in frigorifero, cosi diventerà bella fredda e anche più soda. Utilizzate questa crema o per un dolce a cucchiaio come abbiamo proposto noi, oppure utilizzatela con dei savoiardi per il tiramisù.