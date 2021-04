Ricetta plum-cake all’uvetta: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta plum-cake all’uvetta – Il plum-cake è un dolce che tutti conoscono, ognuno ha la propria ricetta, la propria versione, è molto versatile perchè si può preparare in qualsiasi modo, alla frutta, al cioccolato, noi oggi andremo a preparare il plum-cake all’uvetta, per un dolce diverso dal solito, ma allo stesso tempo semplice e veloce.

Plum-cake all’uvetta – INGREDIENTI

Ingredienti per 6 persone:

150g di farina

130g di burro

130g di zucchero

3 uova

100g di uvetta

Scorza di un limone

1 cucchiaio di rhum

1 cucchiaio di marsala

1 cucchiaio di lievito

Plum-cake all’uvetta – PREPARAZIONE

In una terrina, con le fruste elettriche, montate lo zucchero con il burro, dovrete ottenere una consistenza cremosa.

Aggiungete, sempre mescolando con le fruste, un uovo per volta.

Dopo aver incorporato tutte le uova, aggiungete anche il cucchiaio di rhum e di marsala, e mescolate ancora.

Ora è il momento dell’uvetta, prima di aggiungerla al composto mettetela prima per qualche minuto in acqua, cosi si ammorbidisce, poi asciugatela un pò e infarinatela.

Aggiungete l’uvetta all’impasto e mescolate.

Ora aggiungete anche la scorza di limone, la farina e il lievito, dovrete ottenere un composto omogeneo e ben spumoso.

Imburrate e infarinate uno stampo da plum-cake e versateci dentro l’impasto che avete ottenuto.

Infornate, in forno preriscaldato, e fate cuocete prima 8 minuti a 220°, per impedire che l’uvetta si accumuli sul fondo. Poi dopo 8 minuti abbassate la temperatura a 160-180°C e fate cuocere per altri 35 minuti. Prima di sfornarlo, fate la prova stecchino.

Una volta cotto, fatelo raffreddare un pò e rimuovete lo stampo. Tagliate a fette e servite, magari con dello zucchero a velo.

Plum-cake all’uvetta – CONSIGLI

Noi oggi abbiamo utilizzato solo l’uvetta, il marsala e il rhum, per un plum-cake molto semplice ma gustoso, ovviamente se volete farlo mangiare anche ai bambini, non utilizzate il liquore, magari utilizzare della vaniglia. Potete arricchire questo dolce come preferite, anche aggiungendo frutta secca, canditi, frutta fresca, gocce di cioccolato e ogni volta con la stessa ricetta avrete un dolce diverso.