Ricetta polpette di verdure: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta polpette di verdure – Il secondo piatto di oggi abbiamo deciso di proporvelo a base di verdure, in questo modo lo possono mangiare tutti, anche le persone vegetariane, ma non sono, dato che sono buonissime, quindi perfette anche per chi non lo è. Questa è una ricetta molto consigliata anche per i bambini, che solitamente amano le polpette ma non preferiscono le verdure, quindi unendo le due cose, potrebbe essere una buona soluzione. Noi oggi vi proponiamo un’idea, poi ovviamente la potete modificare.

Polpette di verdure – INGREDIENTI

Ingredienti per circa 30 polpettine, o meno se decidete di farle più grandi:

3 patate

3 carote

1 zucchina

80 g di pisellini

1 uovo

Pangrattato

Sale

Erba cipollina (facoltativa)

Rosmarino

Per panare:

2 uova

Pangrattato

Polpette di verdure – PREPARAZIONE

Come prima cosa bisogna lessare le patate, le carote e cuocere i pisellini.

Quando tutto sarà cotto tagliate le carote a cubetti.

;Mente le patate devono essere pelate e schiacciate.

Intanto che le patate si raffreddino, grattugiate la zucchina cruda. Unite le zucchine alle patate e mescolate il tutto.

A questo punto andate ad aggiungere anche un uovo e impastate, si dovrà assorbire.

Quando l’uovo sarà ben impastato con le patate, aggiungete anche i pisellini e le carote, un pizzico di sale, un pò di rosmarino e a piacere un pò di pepe.

Aggiungete anche un pò di pangrattato, circa 6 cucchiai, per far rassodare un pò l’impasto.

Una volta che l’impasto è pronto, formate le polpette.

In una ciotolina sbattete due uova con un pizzico di sale, e girateci dentro le polpette una ad una e poi rotolatele nel pangrattato. Le vostre polpette sono pronte per essere cotte.

Potete friggere poche polpette per volta in olio di semi bollente, oppure potete cuocerle in forno a 180° per 10-15 minuti, in entrambi i casi saranno cotte quando risulteranno ben dorate.

Le vostre polpette sono pronte per essere impiattate e servite.

Polpette di verdure – CONSIGLI

Noi oggi abbiamo utilizzato carote, piselli, zucchine e patate, ma in realtà potete utilizzare qualsiasi verdura, ovviamente, a parte le zucchine tutte le altre sarebbe meglio cuocerle prima a parte. Volendo potete aggiungete anche del parmigiano nell’impasto, o al centro della polpetta potete mettere un cubetto di mozzarella o formaggio filante, per un cuore goloso. La stessa ricetta la si può utilizzare anche per preparare delle polpette con il tonno.