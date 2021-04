Vittoria Puccini, chi è: età, moglie, figli e lavoro

Vittoria Puccini, di professione attrice, è la protagonista della nuova fiction La Fuggitiva, produzione targata Rai, dove interpreta Arianna Dalmasso.

L’attrice fiorentina è da diversi anni uno dei volti più noti e riconoscibili della televisione italiana, presente anche in diverse produzioni cinematografiche.

Chi è Vittoria Puccini

Nome: Vittoria

Vittoria Cognome: Puccini

Puccini Data di nascita: 18 novembre 1979

18 novembre 1979 Luogo di nascita : Firenze

: Firenze Profilo Instagram: @vittoriapucciniofficial

Segno zodiacale: Scorpione

Vittoria Puccini, fiorentina di nascita, figlia di Giusto Puccini, professore ordinario di diritto pubblico, e di Laura Morozzi, insegnante elementare, dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico si iscrive a Giurisprudenza senza tuttavia mai presentare alcun esame. In quegli anni si appassiona alla recitazione e nel 2000 arriva il suo debutto in Tutto l’amore che c’è anche se il successo vero e proprio arriva 3 anni dopo nella fiction Elisa di Rivombrosa che vale la vittoria del Telegatto. La serie lancerà la carriera della giovane attrice, che prenderà parte ad altre numerose produzioni come Il destino di un principe, Le ragazze di San Frediano, La baronessa di Carini, Tutta la verità.

Impegnata anche in produzioni cinematografiche come Ma quando arrivano le ragazze?, Baciami Ancora, Tiramisù, Tutta colpa di Freud, Magnifica presenza e Acciaio. Nel 2011 ha vinto il “Premio Afrodite” come miglior attrice e nello stesso anno è stata la madrina della 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Vita privata e social

Seguita da quasi 160mila followers su Instagram, Vittoria è stata legata sentimentalmente al collega Alessandro Preziosi, dal 2004 al 2010. La coppia ha avuto una figlia nel 2006, Elena. Da quasi 10 anni è fidanzata con Fabrizio Lucci.