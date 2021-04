La gola è un peccato capitale ma pur sapendolo alcune persone non riescono proprio a trattenersi. E’ davvero difficile stare lontano dai piaceri della tavola, soprattutto nei periodi di festa, quando questa è più imbandita di delizie del solito. Alcuni individui in particolare sembrano poi essere costantemente affamati. Da che cosa dipende questo? Ce lo spiegano le stelle. Zodiaco, i segni che hanno sempre fame: scopriamo i motivi di tanta voracità.

L’Ariete

Tra i segni che hanno sempre fame troviamo l’Ariete. I nati del segno sono molto voraci, amano la buona tavola e in particolare quegli alimenti che si dovrebbero mangiare con moderazione come i dolci. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono davvero golosi di dolci e li mangerebbero tutto l’anno, ad esempio mangerebbero i gelati anche quando fa freddo. I nati del segno tendono all’essere robusti e al sovrappeso a causa delle loro abitudini alimentari che non tengono conto dei cibi sani come la frutta e la verdura di stagione.

Il Toro

Tra i segni che hanno sempre fame troviamo il Toro. I rappresentanti del segno hanno una stazza particolarmente robusta perché la tavola è per loro è un grande piacere cui fanno fatica a rinunciare, anzi, non pensano neanche a rinunciarci. I Toro non vedono l’ora di mettersi a tavola non appena sentono il profumo dell’arrosto in cucina, e aspetteranno di accompagnare il piatto con un buon bicchiere di vino rosso d’annata.

I Gemelli

Tra i segni che hanno sempre fame troviamo i Gemelli e vi spieghiamo perché. I nati del segno hanno un’alimentazione sregolata. Ad esempio mangiano spesso snack fuori pasto. Assumere i nutrienti sbagliati non fa altro che incentivare la domanda energetica dell’organismo, che li porterà dunque ad avere sempre fame. Questa domanda non verrà mai soddisfatta perché i Gemelli continueranno a mangiare nel modo sbagliato. Il ciclo quindi si ripeterà all’infinito finché qualcuno non porterà un Gemelli da un nutrizionista.

L’Acquario

Tra i segni che hanno sempre fame troviamo anche l’Acquario. In questo caso è come se si trattasse di soggetti senza fondo perché ci capiterà di vedere un Acquario ingurgitare di tutto e ciononostante mantenere la linea. E’ davvero incredibile il metabolismo rapido dei nati del segno dell’Acquario, amanti della cucina e di tutte le specialità sia tipiche che etniche, che possono permettersi di mangiare di tutto per saziare la loro fame infinita al contempo senza mettere su chissà che kg di troppo.