A volte, parlando con amici o famigliari, capita di citare l’oroscopo per cui ognuno fa riferimento al proprio segno zodiacale commentando un po’ gli eventi previsti nei giorni a venire dalle stelle. Altre volte ci si confronta, si interrogano nuove persone sul loro segno zodiacale, si cerca di capire cosa non piace o piace molto di alcuni segni rispetto ad altri. Esistono segni che sono migliori degli altri? Per un certo verso si può dire di sì. In genere sono ritenuti migliori quei segni che donano all’individuo nato in una certa data caratteristiche di positività come ad esempio quella di avere un carattere solare. Certamente le persone solari piacciono e stimolano di più delle persone taciturne. Un segno è ritenuto migliore di un altro anche quando cade in una stagione primaverile o estiva data la più piacevole percezione del clima tiepido rispetto al freddo. Detto questo cerchiamo però di approfondire meglio questo particolare discorso. Zodiaco, quali sono i segni migliori: scopriamo le loro caratteristiche.

L’Ariete

Quello dell’Ariete è considerato uno dei segni migliori dello zodiaco per diversi motivi. Innanzitutto si posiziona in primavera, una stagione molto piacevole. Le caratteristiche dei nati dell’Ariete sono poi la combattività, la sicurezza in sé stessi, la forte autostima, qualità che piacciono alla gente, che considera gli Arieti dei vincenti. I nati sotto il segno dell’Ariete sono poi particolarmente fortunati nella vita quindi venuti alla luce sotto una buona stella. Molte persone di altri segni avrebbero voluto nascere Ariete.

Il Leone

Un altro segno considerato tra i migliori dello zodiaco è quello del Leone. Il segno del Leone si concentra nella bella e calda stagione estiva, è sotto il dominio del Sole e caratterizza persone ottimiste, positive e solari. Come abbiamo detto nell’introduzione a questo articolo, la solarità è una caratteristica che piace molto. E’ certamente più piacevole la compagnia delle persone solari piuttosto che di quelle che sono sempre tristi o scontente. Ed è bello allo stesso modo essere una persona positiva piuttosto che una depressa e lamentosa. Molte persone quindi invidiano i nativi del Leone.

L’Acquario

Un segno zodiacale considerato tra i migliori è quello dell’Acquario. Ciò che piace dei nati del segno è la loro scioltezza, il loro non crearsi mai problemi e il loro andare avanti nella vita senza porsi mai particolari dubbi o avere chissà quali preoccupazioni. Molte persone avrebbero voluto essere del segno dell’Acquario per questo.