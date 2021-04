Beatrice Marchetti, chi è: età, carriera, fidanzato

Beatrice Marchetti è pronta a “sbarcare” in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi a partire da lunedì 5 aprile, assieme alla campionessa di sci Isolde Kostner.

Chi è Beatrice Marchetti

Nome: Beatrice

Beatrice Cognome: Marchetti

Marchetti Anno di nascita: 1996

1996 Luogo di nascita : Zone (provincia di Brescia)

: Zone (provincia di Brescia) Profilo Instagram: @beatricemarchetti__

Non ancora maggiorenne si trasferisce da Brescia a Milano per intraprendere il percorso che la farà diventare una modella professionista. Ha sfilato per Giambattista Valli a Parigi ed ha preso parte a numerosi spot pubblicitari di marchi molto famosi. Appare nella serie di Pif Il testimone ed ha un ruolo minore nel film Loro di Paolo Sorrentino.

Social e vita privata

Su Instagram è presente, ed è seguita da quasi 26mila followers. Il suo profilo, visibile solo “seguendo” la modella, è prevalentemente incentrato sul suo lavoro.

Totalmente sconosciuta la situazione sentimentale dell’affascinante modella bresciana.