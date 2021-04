Edoardo De Angelis, chi è il marito di Pina Turco?

Considerato tra i più talentuosi e versatili sceneggiatori e registi della sua generazione, Edoardo De Angelis è anche il marito dell’attrice Pina Turco, con la quale ha spesso lavorato. Edoardo ha recentemente sceneggiato e diretto il “remake” del classico Natale in casa Cupiello, con Sergio Castellitto.

Chi è Edoardo De Angelis

Nome: Edoardo

Edoardo Cognome: De Angelis

De Angelis Data di nascita: 31 agosto 1978

31 agosto 1978 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Profilo Instagram: @ edoardodeangelisreal

edoardodeangelisreal Segno zodiacale: Vergine

Nato a Napoli, trascorre l’infanzia e la giovinezza tra Portici e Caserta ed è proprio a Caserta che inizia a girare i primi cortometraggi dopo essere stato un giocatore di pallanuoto professionista: si diploma presso il Centro sperimentale di cinematografia con il corto Mistero e passione di Gino Pacino, che si aggiudica il premio della critica presso il 1° Küstendorf Film and Music Festival, lavoro che lo fa conoscere al regista e produttore Emir Nemanja Kusturica, che lo aiuterà a realizzare il suo primo film, Mozzarella Stories, e nel 2014 realizza il suo secondo lungometraggio, Perez, che viene presentato fuori concorso alla 71ª Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2016 esce Indivisibili, dove Edoardo e sia regista che sceneggiatore: il film vince il Premio Pasinetti come miglior film, 6 David di Donatello, 5 Nastri d’argento e 8 Ciak d’oro, e nel 2018 realizza Il vizio della speranza, che diventa anche un libro.

E’ ancora una volta sceneggiatore e regista della riedizione del classico di Edoardo De Filippo Natale in Casa Cupiello, dove recita anche la moglie.

Social e vita privata

Il profilo Instagram di Edoardo De Angelis è esclusivamente dedicato all’aspetto professionale.

Il regista e sceneggiatore napoletano è sposato dal 2017 con la “collega” Pina Turco, dalla quale ha avuto un figlio, Giorgio.