Gaia Zorzi, chi è la sorella di Tommaso? Età, carriera, fidanzato

Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso, personaggio televisivo ed influencer, nonchè vincitore dell’ultima edizione dell Grande Fratello VIP. Sebbene non “sotto i riflettori” come il fratello, condivide con lui più di qualche tratto.

Chi è Gaia Zorzi

Nome: Gaia

Gaia Cognome: Zorzi

Zorzi Data di nascita: 27 febbraio 1998

27 febbraio 1998 Luogo di nascita : Milano

: Milano Profilo Instagram: @gaiazorzi_

Segno zodiacale: Pesci

Gaia è cresciuta in maniera serena assieme al fratello (con il quale ha un legame molto stretto), ed esattamente come Tommaso, dopo la separazione dei facoltosi genitori, decide di studiare all’estero: dopo aver frequentato l’istituto bilingue St. Louis School della propria città, si trasferisce in Olanda, a Maastricht, iscrivendosi alla facoltà di Studi Europei, ottenendo successivamente il Master all’Università delle Nazioni Unite, UNU-MERIT. Vicina alle cause umanitarie, ha collaborato per Amesty International e Torcha (dopo aver fatto tirocinio presso l’associazione The Hope House of Ceylon) ed è iscritta al partito politico Azione. Vive alternativamente sia in Belgio che in Italia.

Fidanzato e social media

Da non molto tempo affacciatasi sul mondo socia, è già considerabile un’influencer: su Instagram conta oltre 180mila followers. Molto legata a Tommaso, ne ha preso le difese durante il Grande Fratello VIP, “scagliandosi” contro Giulia Salemi.

E’ fidanzata con Victor Gerberding.