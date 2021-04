Isolde Kostner: chi è, età, carriera, marito e…Isola dei Famosi

Isolde Kostner, una delle rappresentanti femminili più importanti nel mondo dello sci, “sbarcherà” ufficialmente da concorrente all’Isola dei Famosi 2021. Specializzata nelle discipline quali Discesa libera, Super Gigante e Slalom gigante, rientra nel novero delle atlete più vincenti di questo sport.

Isolde Kostner, chi è?

Nome: Isolde

Isolde Cognome: Kostner

Kostner Data di nascita: 20 marzo 1975

20 marzo 1975 Luogo di nascita : Bolzano

: Bolzano Profilo Instagram: @isolde_kostner_official

Segno zodiacale: Pesci

Nata a Bolzano da una famiglia di sportivi (i suoi nonni sono stati esponenti nell’hockey su ghiaccio e nello di sci di fondo), si avvicina agli sci a soli 3 anni per diventare agonista a 11.

In attività dalla seconda metà degli anni 90 fino agli inizi 2000 (ha debuttato nella categoria juniores nel 1992 e due anni dopo ha vinto la sua prima gara) ha vinto 6 medaglie tra Olimpiadi e campionati del Mondo, e 15 vittorie in Coppa del Mondo, particolarmente abile nel supergigante, riuscì a vincere due ori consecutivi in questa disciplina, a Sierra Nevada nel 1996 ed a Sestriere nel 1997. Un infortunio nel 2002 pregiudica il suo rendimento che resta comunque ottimo, prima di ritirarsi nel 2006, in concomitanza con l’annunciata maternità. Ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali del 2006, dove ha spento la fiamma olimpica.

L’anno successivo partecipa come concorrente al programma Notti sul ghiaccio.

Vita privata e social

Poco dopo il ritiro nasce il suo primo figlio, David, nel 2006. Nello stesso anno sposa il compagno Werner Perathoner, suo maestro di sci. Nel 2008 diventa madre una seconda volta con la nascita di Gabriel.

Isolde è presente su Instagram anche se pubblica piuttosto di rado.