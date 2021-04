Ricetta gnocchi di ricotta: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta gnocchi di ricotta – Tutti hanno preparato almeno una volta nella vita gli gnocchi, ma, la ricetta originale degli gnocchi prevede un impasto a fase di patate e farina, noi per la ricetta di oggi abbiamo deciso di proporvi un’alternativa, ovvero, andremo a vedere come si preparano gli gnocchi di ricotta. Una ricetta un pò diversa dal solito, ma vi assicuriamo che il risultato è sorprendente, un primo piatto semplice ma super goloso. Vediamo insieme cosa occorre e come si preparano, e se volete qualche piccolo consiglio, come ormai saprete, abbiamo una sezione apposita, quindi continuate a leggere.

Gnocchi di ricotta – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

500g di ricotta di pecora

80g di farina

50g di parmigiano grattugiato

2 uova

Sugo di pomodoro

Olio

Cipolla

Sale

Pepe

Noce moscata grattugiata

Gnocchi di ricotta – PREPARAZIONE

In una casseruola preparare la salsa, fate soffriggere in un filo d’olio un pò di cipolla, quando sarà ben soffritta aggiungete il sugo di pomodoro e fate cuocere, dovrà restringersi.

In una terrina sbattete la ricotta con le uova, otterrete un composto abbastanza liquido.

A questo punto, quando sarà tutto ben incorporato, aggiungete anche la farina poco per volta, tenete conto che il quantitativo potrebbe variare, perchè dipende anche dalla ricotta che si utilizza, se vedete che l’impasto è troppo molle, aggiungete un altro pò di farina.

Aggiungete anche il sale, il pepe e la noce moscata e mescolate ancora.

Intanto mettete una pentola sul fuoco con l’acqua e il sale e portatela a bollore.

Quando l’acqua bolle, con due cucchiai prendete un pò di impasto, fategli una forma a gnocco e calateli in acqua.

Man mano che gli gnocchi vengono a galla sono pronti, lasciateli cuocere per altri 5 minuti da quando salgono poi con l’aiuto di una schiumarola raccoglieteli.

Mettete gli gnocchi cotti nel sugo di pomodoro e amalgamate delicatamente per non romperli. A questo punto i vostri gnocchi sono pronti per essere serviti con il parmigiano sopra e se vi piace anche una foglia di basilico.

Gnocchi di ricotta – CONSIGLI

Noi oggi abbiamo consigliato l’utilizzo della ricotta di pecora, ma eventualmente potreste prepararli anche con della ricotta vaccina. Inoltre, noi li abbiamo conditi solo con sugo di pomodoro e parmigiano, ma voi potete anche condirli in modo diverso, ad esempio burro e salvia, con pomodoro e mozzarella, oppure con il pesto genovese, con i funghi, insomma come volete, verranno buoni con ogni tipo di condimento.