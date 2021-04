Ricetta ravioli dolci: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta ravioli dolci – Tutti conoscono e amano i ravioli, anche se quando si parla di ravioli si fa riferimento alla pasta fresca farcita, e ritagliata in forme diverse a seconda della zona in cui ci si trova. I ravioli vengono farciti in ogni modo, sono molto versatili, e proprio perché sono molto versatili possono contenere anche un ripieno dolce, ed è proprio la ricetta che andremo a vedere noi in questo articolo. I ravioli dolci sono perfetti in ogni occasione, alla colazione al dopocena.

Ravioli dolci – Ingredienti

Dosi per 4 persone:

150g di farina

30g di burro

50g di zucchero

Per il ripieno:

150g di marmellata a scelta

70g di zucchero

50g di gherigli di noce

50g di mandorle spellate

80g di cacao amaro

100g di cannella in polvere

1 bicchierino di rhum

Ravioli dolci – PREPARAZIONE

Su un tavolo o su una spianatoia versate la farina e fate una fontana, al centro andate a mettere il burro a pezzetti e 50g di zucchero.

Lavorate bene la pasta fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo ed elastico.

Con il matterello stendete una sfoglia sottile e con un bicchiere o con una formina, ritagliate dei cerchi.

Preparate il ripieno: in una terrina amalgamate la marmellata con il cacao, la cannella, lo zucchero, i gherigli di noce tritati e le mandorle tritate. Aggiungete anche il rhum.

Mescolate il tutto fino ad ottenere un impasto consistente.

Ora, prendete una cucchiaiata di farcitura e posizionatela su ogni disco di pasta e richiudete a mezzaluna, pressate bene sui bordi per sigillarli.

Disponete tutti i ravioli dolci su di una leccarda coperta con carta forno.

Fate cuocere in forno a 180° per 20 minuti circa.

I vostri ravioli dolci sono pronti per essere serviti.

Ravioli dolci – CONSIGLI

I ravioli dolci possono essere serviti sia tiepidi che freddi, meglio evitare di consumarli appena pronti, perchè il ripieno sarebbe troppo caldo. Potete decorare questi dolcetti con dello zucchero a velo, o con del cacao, o perchè no, anche con qualche salsina o del miele. Potete anche modificare il ripieno a seconda dei vostri gusti, ad esempio, vengono buonissimi anche con un ripieno di ricotta, zucchero o miele e gocce di cioccolato.