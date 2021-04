Tommaso Zorzi: chi è, età, carriera, fidanzato – Tutto su di lui

Tommaso Zorzi è uno dei più “giovani ricchi italiani”, personaggio discusso e sicuramente di spicco del mondo dello spettacolo del nostro paese, recentemente vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, è diventato opinionista fisso dell’Isola dei Famosi 2021.

Chi è Tommaso Zorzi

Nome: Tommaso

Tommaso Cognome: Zorzi

Zorzi Data di nascita: 2 aprile 1995

2 aprile 1995 Luogo di nascita : Milano

: Milano Profilo Instagram: @ tommasozorzi

tommasozorzi Segno zodiacale: Sagittario

Primogenito di una famiglia benestante milanese (la madre è la dietista Armanda Frassinetti, e Lorenzo Zorzi è titolare di due aziende pubblicitarie), dopo gli studi appena maggiorenne si trasferisce in nel Regno Unito, prima a Glasgow e poi a Londra, dove studia Economia and Business Management ed ottiene una laurea triennale. Ritorna nel nostro paese alcuni anni dopo e inizia a farsi conoscere nel format di MTV Riccanza e Riccanza Deluxe. Prende parte a programmi come “Pechino Express”, “Dance Dance Dance” e “Adoro! La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Nel 2019 ha partecipato da concorrente al programma Cortesie per gli ospiti.

Ha pubblicato il libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” ed ha cantato con Donatella Rettore nel famoso singolo di quest’ultima Se mi lasci non vale.

Nel 2020 entra a far parte della casa del Grande Fratello VIP, riuscendo ad arrivare in finale, e ad aggiudicarsi la vittoria, battendo Pierpaolo Pretelli con il 68 % delle preferenze.

Una volta uscito dalla “casa” diventa opinionista fisso del Maurizio Costanzo Show e L’Isola dei Famosi 2021.

Social e vita privata

Dichiaratamente gay (lo ha rivelato appena maggiorenne ai genitori), è stato legato fidanzato per diverso tempo, fino al 2018 con Iconize, alias Marco Ferrero. Nel 2020 ha iniziato una relazione con il designer Armando Condemi, iniziata dopo un bacio.

Oggi Tommaso è tornato single.

Ha una sorella minore di nome Gaia.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1,8 milioni di followers, dove è solito pubblicare scatti relativi alla propria vita privata.