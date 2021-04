Enrico Brignano, chi è, età, carriera, fidanzata e figli

Enrico Brignano, tra i rappresentanti della comicità contemporanea italiana più apprezzati, ritorna in televisione a partire dal 6 aprile 2021 nel programma Un’ora sola vi vorrei, su Rai 2. Nel corso della trasmissione il caratterista e comico parlerà della propria vita, anche personale.

Chi è Enrico Brignano

Nome: Enrico

Enrico Cognome: Brignano

Brignano Anno di nascita: 9 settembre 1972

9 settembre 1972 Luogo di nascita : Catanzaro

: Catanzaro Profilo Instagram: @e nricobrignano

Segno zodiacale: Vergine

Nato nel quartiere Dragone di Roma e fin dalla giovanissima età è direzionato verso la carriera di comico, frequentando l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti, e facendo il suo esordio come barzellettiere al programma La sai l’ultima? nella sua prima edizione, mentre nel 1992 esordisce come ospite fisso del programma Scherzi a parte. Ottiene la prima grande popolarità intepretando dal 1998 al 2000 il personaggio di Giacinto nella serie Un medico in famiglia e parallelamente prende piede la sua carriera teatrale con il primo spettacolo nel 1999 Io per voi un libro aperto.

Sempre nel 2000 fa il suo esordio come regista in Si fa presto a dire amore e Carlo Vanzina lo sceglie per partecipare al film South Kensington per poi interrompere la carriera cinematografica per dedicarsi al teatro per poi tornare al cinema collaborando con Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Apprezzate le sue partecipazioni a programmi come Zelig e come giudice speciale in Amici di Maria De Filippi, nel 2013 riceve il “Riccio d’argento” della 27ª edizione di Fatti di musica per il nuovo spettacolo Il meglio d’Italia e lo stesso anno doppia il pupazzo di neve Olaf nel popolare film Disney Frozen.

Social e vita privata

Seguito su Instagram da quasi 650mila followers, Enrico Brignano è stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia dal 2008 fino al 2013. Dall’anno successivo è fidanzato con la collega Flavia Canto, di 17 anni più giovane del comico. Divuto padre di Martina nel 2017, nelle scorse settimane Enrico ha rivelato che è in arrivo un maschio.