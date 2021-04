Flora Canto, chi è la fidanzata di Enrico Brignano? Età, lavoro, figli

Flora Canto è da oramai diversi anni la compagna di vita del comico ed attore romano Enrico Brignano, con il quale condivide anche il “campo” lavorativo.

Chi è Flora Canto

Nome: Flora

Flora Cognome: Canto

Canto Data di nascita: 12 Febbraio 1983

12 Febbraio 1983 Luogo di nascita : Roma

: Roma Profilo Instagram: @floracanto

Segno zodiacale: Acquario

Nata a Roma nel 1983, Flora Canto dopo aver ottenuto il diploma presso il liceo linguistico, inizia a farsi conoscere seppur in modo “indiretto” nel 2006: viene infatti “scaricata” dall’allora fidanzato Filippo Bisciglia durante la partecipazione di quest’ultimo al Grande Fratello, dopo un flirt con Simona Salvemini. Due anni dopo Flora partecipa a Uomini e Donne come tronista e una volta archiviata quest’esperienza, inizia a studiare canto, doppiaggio e recitazione. Esordisce come attrice in Vieni Avanti Cretino, La coppia di campioni e Di tutti i colori oltre a dedicarsi al teatro ed alla conduzione di programmi come Fast and Furios, Supercinema, Oscar dei porti e Telethon Rai Uno.

Vita privata e social

Dopo la delusione amorosa subita da Filippo Bisciglia, ha avuto una relazione con Francesco Pozzessere, conosciuto a Uomini e Donne. La coppia tuttavia si separa nel 2009. Nel 2013 inspiaggia a Sabaudia, incontra Enrico Brignano e da allora i due sono inseparabili: nel 2017 nasce la prima figlia, Martina. Recentemente ha rivelato anche attraverso i social di aspettare un altro figlio, un maschio.