Ricetta piccadiglio con piselli: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta piccadiglio con piselli – Probabilmente molti di voi non conosceranno il termine piccadiglio, altro non è che un modo dialettale per indicare la carne di manzo per lo spezzatino. Tutti conoscono lo spezzatino, e tutti lo preparano in modo differente, c’è chi lo prepara in bianco o chi come noi aggiunge un pò di sugo di pomodoro, chi lo prepara solo con i piselli, chi aggiunge anche le carote e le patate, chi addirittura lo prepara ai funghi, insomma si può cucinare in tantissimi modi differenti, a seconda dei propri gusti.

Piccadiglio con piselli – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

500g di spezzatino

1 kg di piselli

100ml di olio d’oliva

30g di burro

1 cipolla

Passata di pomodoro

1 litro di brodo

Sale

Pepe

Piccadiglio con piselli – PREPARAZIONE

In un tegame fate imbiondire la cipolla nell’olio e nel burro.

Aggiungete la carne tagliata a pezzi e fate cuocere su tutti i lati per una decina di minuti.

Unite anche i piselli e lasciate insaporire il tutto.

Versate il brodo nella pentola, e aggiungete anche il sale, il pepe, la passata di pomodoro e lasciate cuocere per circa 40 minuti, a seconda della carne, e della grandezza dei pezzi. Ad ogni modo, il sugo dovrà restringersi e la carne dovrà diventare morbida, quindi regolatevi voi.

Lo spezzatino è pronto per essere impiattato e servito ancora caldo.

Piccadiglio con piselli – CONSIGLI

Per un piatto più ricco e goloso, aggiungete anche due carote tagliate a pezzi e qualche patata, sempre a pezzi, e fate cuocere tutto insieme, sentirete che sapore. Volendo potete aggiungere anche delle erbe aromatiche, come rosmarino, alloro, origano. Potete anche condire della pasta con il sughetto dello spezzatino, così avrete primo e secondo, oppure accompagnate la carne con del pane tostato e delle verdure.