Conosci lo Zodiaco tropicale? Ecco di cosa si tratta

Zodiaco – La nostra rubrica dedicata alle curiosità zodiacali oggi si occuperà dello Zodiaco tropicale. Di che cosa si tratta esattamente? Possiamo dire che molti autorevoli astrologi occidentali si avvalgono del metodo dello zodiaco tropicale per elaborare predizioni dettagliate in merito all’oroscopo e ai segni zodiacali. Nello specifico e secondo il metodo occidentale, lo Zodiaco tropicale è un sistema che mette in connessione le stagioni con i segni zodiacali. In particolare solstizi ed equinozi hanno un punto determinante per quanto riguarda la giusta determinazione dei segni. Il segno zodiacale dell’Ariete comincia nell’equinozio di primavera. Nel particolare equinozio primaverile, il giorno e la notte sono uguali. Quando invece arriverà il momento dell’equinozio d’autunno, potremo dire che il Sole è in Bilancia.

Lo Zodiaco tropicale viene però interpretato dagli astrologi siderali in maniera molto diversa rispetto al pensiero degli astrologi occidentali. Gli esperti in astrologia siderale si pongono ignorando le stagioni e concentrando tutta la loro attenzione esclusivamente sulle stelle. Questi autorevoli esperti in astrologia operano dei calcoli tenendo conto della lunghezza annuale in base al tempo impiegato dal Sole nell’allineamento con una stella. Allo stesso modo tengono conto del transito del Sole per tutto lo zodiaco, fino al ricongiungimento con il corpo celeste. Quando si osserva la volta celeste in maniera costante e per diverso tempo, si potrà notare la concomitanza di due tipologie di corpi celesti: quelli che si mostrano fissi ossia che mantengono la medesima distanza tra di loro come le stelle, e quelli che sono mobili, si muovono, come i pianeti, la luna e il sole. Il movimento di tutti i corpi si può vedere sulla sfera dello Zodiaco.

Zodiaco tropicale

Lo studio del tema tropicale di un individuo può essere davvero interessante. Capita spesso di avere dei pianeti in segni vicini per cui definire la differenza sostanziale tra un tema tropicale e un tema siderale può diventare un’esperienza di studio davvero appassionante per un esperto di astrologia. Ciò che sarà particolarmente curioso è che un oroscopo siderale mostrerà gli aspetti di una personalità completamente diversa per il soggetto in oggetto di studio. Una descrizione siderale pare adattarsi all’individuo tanto quanto le tipiche previsioni di un tema natale.

Per elaborare un tema siderale si devono togliere dei gradi da ciascun pianeta presente nel tema natale della persona. Il calcolo sembra molto complesso, in realtà lo è di meno ma deve certamente essere effettuato da un astrologo esperto per assumere veridicità.