Mangiare miele tutti i giorni: cosa accade al nostro corpo

Il miele è un prodotto naturale che ha superato i secoli, utilizzato sin dall’antichità per le sue proprietà e benefici. Scopriamo insieme quali sono e se potrebbe fare male mangiarlo tutti i giorni: tutto quello che bisogna sapere.

Benefici del miele

Il miele è il prodotto delle api che sin dai tempi antichi è stato considerato come il nettare degli Dei. Non è solo buonissimo come gusto ma possiede tantissimi benefici e proprietà per l’organismo.

Alimento dolce e zuccherato con calorie al suo interno che sono naturali e genuine, senza alcun processo industrializzato che potrebbe mai alterare il suo contenuto ricco di benessere.

La scelta migliore è sicuramente la tipologia di miele naturale non lavorata, acquistata direttamente dai professionisti del settore. Un vantaggio unico che si può consumare direttamente e in ogni caso: unica attenzione nei bambini che non possono consumarlo sino ad un anno di età soprattutto se fatto in casa.

Ma quali sono i suoi benefici e le sue proprietà?

Azione sedativa naturale e ottimo rimedio per combattere la tosse secca e grassa, degno sostituto degli sciroppi industrializzati. Un cucchiaino di sera prima di andare a letto oppure sciolto nel tè caldo così da avere una doppia azione decongestionante e calmante.



Azione antiossidante naturale considerata la sua ricchezza di polifenoli. Questo è un toccasana per contrastare il processo di invecchiamento cellulare e il lavoro dei radicali liberi.



Azione antibiotica diretta sulle lesioni della pelle. È una azione che veniva considerata tra le popolazioni antiche Egizie e Maya, utilizzando questo nettare degli Dei in caso di ustioni – ferite e abrasioni della pelle.



Azione antinfiammatoria non solo per l’organismo ma anche sulla pelle in caso di punture di insetti o piccole allergie, alleviando rossore e prurito.



Azione calmante e antistress, grazie ai suoi componenti che consentono alla muscolatura di rilassarsi e indurre ad un sonno confortante.



Mangiare miele tutti i giorni fa male o bene?

Negli ultimi tempi tantissime persone hanno preso il miele come sostituto di base dello zucchero. Non solo per i benefici di cui sopra ma anche per il gusto e per le minori calorie contenute.

Ma fa male o bene mangiare tutti i giorni miele? Una domanda alla quale i professionisti del settore hanno risposto in maniera positiva: mangiare miele tutti i giorni è possibile a patto che non si superi la quantità consigliata dei tre cucchiaini al giorno che corrispondono a trenta grammi circa.

È sicuramente un prodotto magico e buono, con caratteristiche che variano anche a seconda della tipologia. Un alimento naturale al 100% che conferisce un ottimo ricostituente ed energizzante.

Non presenta alcun effetto collaterale e può essere consumato da tutte le persone, anche se non deve essere consumato oltre le dosi consigliate giornaliere.

Questo nettare degli Dei può essere quindi utilizzato come sostitutivo dello zucchero o solo come energizzante naturale durante una giornata di stress. Non manca un cucchiaino prima di andare a letto per rilassarsi e dormire in maniera rilassata. Chiedere sempre consiglio al proprio medico di fiducia prima di assumerlo, così da non avere alcun dubbio.