Perché dovresti mangiare buccia di banana: il motivo è sorprendente

Probabilmente l’articolo che stai per leggere è veramente strano ma andiamo a vedere perché mangiare buccia di banana. Il frutto è sicuramente tra i più consumati in tutta Italia e difficilmente si trova una casa senza un casco di banane all’interno. Andiamo a scoprire adesso quali sono i benefici di questa particolare usanza: mangiare la buccia della banana.

Si tratta di una pratica che è sempre più diffusa e non un nuovo modo di smaltire rifiuti alimentari. Piuttosto viene appunto utilizzata per raggiungere dei veri e propri risultati ed obiettivi. Essa infatti è promossa per perdere peso. Ma non solo: sono veramente tantissime le note positive per chi usa mangiare la buccia della banana.

Ormai conosciute da migliaia e migliaia di anni, le banane hanno veramente tantissimi benefici per la nostra salute e per questo motivo solitamente il consiglio è quello di mangiarne almeno una al giorno. Diversi sono infatti i problemi di salute che vengono risolti dall’assunzione di una banana. Essa innanzi tutto è ricca di potassio, un minerale che è essenziale per il funzionamento del nostro sistema digestivo. Favorisce infatti la combustione dei grassi e promuove, soprattutto, la perdita di peso. Ma non finisce qui. Il potassio, infatti ci aiuta anche a livello muscolare fornendoci tanta energia.

Mangiare buccia di banana

Tornando adesso alla nostra buccia di banana scopriamo che contiene un quantitativo enorme di vitamina A, ma anche di luteina ed antiossidanti. Queste tre cose messe insieme riescono addirittura a prevenire il cancro. Inoltre contiene anche la vitamina B che è fondamentale per il nostro apparato digerente e per finire hanno anche delle grandi quantità di fibra solubile. Grazie a quest’ultima riusciamo a controllare la fame promuovendo la sazietà.

Mangiare buccia di banana inoltre è ancora più efficace se si parla di banane verdi. Queste ultime sono un concentrato incredibile di probiotici e questi ci aiutano a stimolare la digestione ma anche per aumentare il nostro benessere digestivo. Questo frutto, secondo quanto emerge da diversi studi, ci darà la possibilità di aumentare i nostri livello di dopamina e serotonina. Ciò significa che i nostri ormoni della felicità saranno anche di più del solito.

Come mangiare la buccia di banana

Probabilmente è un po complicato mangiare la buccia così di punto in bianco e per questo motivo molte persone hanno optato per il frullato. Solitamente viene inserita all’interno di un altro frullato. Se ad esempio al mattino siete soliti fare colazione potreste aggiungere la buccia di banana a ciò che state per mangiare ed in questa maniera darete un sapore anche più piacevole.

Approfondimento: Rimedio per il mal di testa, ecco come usare la buccia di banana