Quando esce LOL 2? I fan sono già in visibilio per partecipanti e data

Probabilmente sono state le due settimane durante le quali ognuno di noi ha riso più nel corso di questi ultimi tempi. Grazie all’uscita di Lol, chi ride è fuori su Amazon Prime, moltissimi italiani sono riusciti a ritrovare finalmente il sorriso perso da molto tempo. Le incredibili gag di Lillo, per non parlare delle facce di Ciro e delle pazzesche risposte di Elio. Ma non solo. Se non hai ancora visto la prima stagione di Lol non troverai nessuno spoiler all’interno di questo articolo e per questo motivo ci limiteremo solamente dire cosa è Lol.

Si tratta infatti di un competizione dove vengono rinchiusi dentro ad una stanza dieci comici per sei ore di fila. L’obiettivo è che nessuno di loro dovrà ridere alle battute o agli sketch degli altri. C’è un palco ma ci sono anche delle prove a sorpresa per non parlare delle amicizie che legano i vari concorrenti. La prima risata costerà il cartellino giallo mentre la seconda, purtroppo, porterà all’eliminazione del concorrente.

Tornando a noi andiamo adesso a vedere quando esce Lol 2. La risposta purtroppo non è semplice da dare e non si sa ancora una possibile data ufficiale. Ciò che è certo però è che con molta probabilità si farà con nuovi concorrenti. Già tantissimi stanno sognando i propri beniamini all’interno di quella stanza e per fare alcuni nomi sarebbe incredibile vedere Ficarra e Picone ma anche un’altra grande coppia come quella di Pio e Amedeo.